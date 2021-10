Ecco le indiscrezioni sulla puntata di Uomini e Donne che andrà in onda oggi, finalmente si assisterà alla scelta di Matteo ma che ne sarà del trono over?

Nella puntata di ieri di Uomini e Donne, abbiamo assistito ad un assaggio di quella che sarà la scelta di Matteo Fioravanti. Oggi quindi si assisterà, finalmente, alla caduta dei petali per il trono classico, ma cosa vedremo nel trono over? Ecco le indiscrezioni sul web.

Dopo la scelta di Matteo, Angela e Antonio vanno via dal programma?

Nella puntata di ieri, dopo l’esterna con Noemi, Matteo era visibilmente scosso tanto da non riuscire a parlare. La conduttrice, Maria De Filippi vedendolo in difficoltà gli chiede se vuole scegliere la corteggiatrice ma il tronista romano non riesce a spiegarsi: “Scusate. Non sto capendo nulla. Non ci sto tanto. Non ce la faccio. Mi sto innervosendo da solo. Sto vedendo buio. Non ce l’ho con nessuno“. Matteo poi svela che il motivo della confusione è proprio Noemi e la corteggiatrice in un primo momento sembra non capire. La puntata finisce così ma dalle anticipazioni delle registrazioni trapelate nelle ultime settimane, sappiamo già che il tronista sceglierà Noemi, ponendo fine al trono. Nel trono over invece, protagonisti saranno Angela e Antonio che abbandoneranno lo studio per viversi fuori. La reazione di Marcello non si farà attendere e una Ida comprensiva lo consola.