Michelle Hunziker conduce All Together Now: dai concorrenti ai giudici, tutto quello che c’è da sapere sul programma.

Su Canale 5 arriva All Together Now 2021, al quarta edizione del talent musicale condotto ancora una volta da Michelle Hunziker. La gara canora con i concorrenti che si esibiscono davanti all’ormai celebre muro con i 100 artisti in qualità di giurati farà compagnia agli spettatori della rete ammiraglia Mediaset la domenica sera, in prima serata. Rispetto alle precedenti edizioni resta invariato il montepremi finale: chi vince il programma si aggiudica 50.000 euro.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

All Together Now 2021: quando inizia?

Le puntate di All Together Now 2021 sono in totale sei. Il programma condotto da Michelle Hunziker va in onda a partire da domenica 31 ottobre in prima serata su Canale 5 a partire dalle ore 21.20. Ogni domenica va in onda una nuova puntata.

Michelle Hunziker

Al termine delle sei puntate ne andranno in onda altre due speciali, domenica 12 e domenica 19 dicembre 2021, dedicate ai più piccoli grazie allo spinoff Al Together Now Kids (il programma è riservato ai bambini dai 6 ai 12 anni).

All Together Now 2021: i giudici

A partire dalla terza edizione, alla giuria dei 100 del muro ne è stata aggiunta un’altra formata da alcuni grandi esponenti della musica italiana. Chi sono i giudici di All Together Now 2021? J-Ax, Anna Tatangelo, Rita Pavone e Francesco Renga. Sono infatti stati riconfermati gli stessi quattro giudici presenti anche nella scorsa edizione del talent musicale.

E i quattro giudici avranno modo anche di dare un giudizio alle esibizioni della conduttrice, Michelle Hunziker. “Approfitterò dei giudici per cantare, mi sono sbizzarrita. Cantare non è il mio mestiere ma mi piace. Ancora mi chiedo come si faccia a controllare l’emozione, ho sempre la salivazione azzerata. Allora respiro profondamente e mi ripeto che la missione è intrattenere le persone” ha rivelato la presentatrice a TV Sorrisi e Canzoni.