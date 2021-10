Da Sanremo Giovani 2021 usciranno due degli artisti in gara con tutti gli altri big al Festival del 2022: ecco tutto ciò che c’è da sapere.

La grande novità al Festival di Sanremo 2022 è l’abolizione della categoria delle Nuove Proposte. I giovani artisti però non mancheranno, ma canteranno direttamente nella gara con i big: e chi saranno i due giovani che vedremo a febbraio sul palco del Teatro Ariston? Lo si saprà al termine di Sanremo Giovani 2021: saranno proprio i due vincitori della manifestazione ad avere l’onere e l’onore di gareggiare alla prossima edizione del più importante festival della musica italiana.

Sanremo Giovani 2021: i partecipanti

Sono state oltre 700 le domande di partecipazione a Sanremo Giovani 2021. Qui di seguito i 45 che hanno passato la prima selezione a ci si aggiunge anche il vincitore del Festival di Castrocaro:

Amadeus

Bais “Che fine mi fai” (Udine)

Federico Baroni “Chilometri” (Cesena)

Martina Beltrami “Parlo di te” (Torino)

Berna “Re Artù” (Catania)

Blind “Non mi perdo più” (Perugia)

Edoardo Brogi “Pioveranno sassi” (Poggibonsi – SI)

Carolina “Nemmeno le nuvole” (Cremona)

Thomas Cheval “Sale” (Ferrara)

Ditta Marinelli (duo) “Male malo mala” (Roma)

Drama “Ma tu lo sai che” (Varese)

Elasi “Lap dance” (Alessandria)

Enula “Il buio (mi calma)” (Milano)

Esa “Come mai” (Francia)

Esseho “Arianna” (Roma)

Francesco Faggi “Mentalmente instabile” (Forlì)

Matteo Faustini “Autogol” (Brescia)

Marta Festa “Tiberio” (Milano)

Diego Formoso “Anche una sola notte” (Roma)

Fusaro “Senza coloranti aggiunti” (Chivasso – TO)

Giuse The Lizia “Bee Gees” (Palermo)

Kaze “Volevo portarti al mare” (Kenya)

Lavax (gruppo) “Zanzare” (Modena)

Angelina Mango “La mia buona colazione” (Potenza)

Manitoba “Pesci” (Firenze)

Matilde G “Lasciami qui” (Roma)

Mida “Lento” (Venezuela)

Melissa Morandini “Rumore” (Massa)

Giulia Mutti “Notte fonda” (Lucca)

Mydrama “Soli” (Lodi)

Nebraska “Jonio” (Locri – RC)

Nuvolari “Farabutto” (Piacenza)

Obi “Ispirazione” (Torino)

Oli? “Smalto e tinta” (Belluno)

Opposite (duo) “Settembre” (Carpi – MO)

Quomo “Animali” (Napoli)

Matteo Romano “Testa e croce” (Cuneo)

Royahl “Trap boy” (Catania)

Samia “Fammi respirare” (Yemen)

Santi Francesi (duo) “Signorino” (Cuorgnè – TO)

Scozia “Britney” (Nardò – LE)

Tananai “Esagerata” (Milano)

Aurora Tumiatti “Maschere” (Milano)

Vito “Naturale” (Bari)

Yuman “Mille notti” (Roma)

Zo Vivaldi “Spero di star male” (Milano)

Vincitore Castrocaro

Simo Veludo “Anni ’60” (Moncalieri – TO)

Sanremo Giovani 2021: quando inizia

La finale di Sanremo Giovani sarà il 15 dicembre 2021 e verrà trasmessa in diretta su Rai 1 dal Casinò di Sanremo. Dalla rosa dei 46 che hanno superato la prima selezione ne verranno selezionati solamente 8 per la serata del 15 dicembre. Da questi 8 usciranno i 2 che parteciperanno al Festival di Sanremo 2022.