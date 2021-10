Dall’1 al 5 febbraio il Teatro Ariston ospiterà il Festival di Sanremo 2022: ecco il regolamento completo di questa edizione.

Con un mese di anticipo rispetto alla scorsa edizione, a febbraio il Teatro Ariston ospita il Festival di Sanremo 2022. Da martedì 1 a sabato 5 febbraio va in onda quella che è la 72a edizione del più importante festival della musica italiana. Ancora una volta a condurlo, per il terzo anno consecutivo sono Amadeus e Fiorello, vediamo ora qual è il regolamento di questa edizione.

Festival di Sanremo 2022: il regolamento

La grande novità del Festival di Sanremo 2022 riguarda il fatto che non c’è la gara delle Nuove Proposte, i due giovani artisti vincitori di Sanremo Giovani partecipano direttamente alla gara con i 22 big selezionati: in totale sono quindi 24 i cantanti in gara.

Amadeus

Come si svolgono le serate? Nelle prime e due, quelle di martedì 1 e mercoledì 2, si esibiscono 12 artisti a puntata che vengono votati dalla Giuria della Sala Stampa: il 33% del voto complessivo è dato dalla giuria della carta stampata e tv, un altro 33% dalla giuria del web, il restante 34% dalla giuria della radio.

Nella terza serata, quella di giovedì 3 febbraio, si esibiscono invece tutti e 24 i cantanti che vengono votati dalla Giuria Demoscopica e dal pubblico da casa attraverso il Televoto.

La quarta serata, venerdì 4 febbraio, è quella della cover. A votare sono la giuria Demoscopica (il peso della votazione è del 33% sul totale), la giuria della Sala stampa (altro 33% sul totale) e il pubblico con il Televoto (34% del totale).

Nella serata finale, quella di sabato 5 febbraio, a votare è il pubblico attraverso il Televoto, in questo modo viene stilata la classifica finale. I primi tre cantanti si esibiscono poi una seconda volta, le votazioni precedenti vengono annullate e tramite i voti della giuria Demoscopica, della Giuria della Sala Stampa e del Televoto viene deciso il vincitore.