Grande Fratello 2024, le anticipazioni della puntata di lunedì 28 ottobre

Ecco quello che accadrà nella puntata in onda lunedì 28 ottobre 2024 del Grande Fratello: le anticipazioni.

La puntata del Grande Fratello in onda lunedì 21 ottobre è stata quella delle tante sorprese: un nuovo ingressi, due concorrenti partiti per la Spagna, nessuna eliminazione e una storia d’amore troncata proprio quando stava per nascere. Oltre a nuove nomination. Ma andiamo con ordine: la prima sorprese è che non c’è stata nessuna eliminazione, come i coinquilini della casa si aspettavano: il pubblico ha infatti votato per i due preferiti che sono stati Shaila e Lorenzo.

Il loro premio? Andranno in Spagna per qualche giorni ospiti della casa del Gran Hermano e al loro posto è arrivata una concorrente del GF spagnolo, Maia. La puntata di lunedì è stata poi caratterizzata dal confronto tra Shaila e Javier, dove la ragazza ha spiegato di non essere innamorata. Ma che cosa succederà nella prossima puntata? Scopriamolo insieme.

Grande Fratello: le anticipazioni di lunedì 28 ottobre

Anche nella puntata di lunedì 28 ottobre 2024 non ci sarà alcuna eliminazione dalla casa del Grande Fratello. Le nomination si sono però tenute lo stesso ma per eleggere i due preferiti, che saranno poi immuni dalle prossime nomination per l’eliminazione. Sarà ovviamente il pubblico da casa a scegliere i preferiti attraverso il televoto e potrà votare tra Jessica, Luca Giglio, Helena, Iago, Mariavittoria e Amanda.

Alfonso Signorini

Dai primi sondaggi, le due preferite dal pubblico da casa sono Jessica e Helena. Vedremo nella puntata di lunedì 28 quali saranno i risultati del televoto. Nella prossima puntata, inoltre, rivedremo all’intento della casa del Grande Fratello Shaila e Lorenzo, che torneranno dalla loro esperienza al Grande Hermano spagnolo.

Shaila e Javier non si sono lasciati nel migliore dei modi dopo l’ultima puntata e sarà quindi interessante vedere come proseguirà la loro storia.