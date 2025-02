The Couple: da quando inizia ai concorrenti, tutto sul reality condotto da Ilary Blasi

Ecco tutto quello che c’è da sapere su The Couple, il nuovo reality show su Canale 5 che è condotto da Ilary Blasi.

C’è un nuovo reality show in arrivo su Canale 5: The Couple. Una novità assoluta che debutta proprio in questo 2025. Alla conduzione c’è una delle presentatrici più amate delle reti Mediaset: Ilary Blasi. Non è certo la prima volta che la conduttrice è alla guida di un reality, in passato ha infatti presentato sia il Grande Fratello che L’isola dei famosi. Ma tornando a The Couple, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sul programma: da chi sono i concorrenti a quando inizia e ovviamente il regolamento del programma.

Quando inizia The Couple?

La data della messa in onda su Canale 5 della prima puntata di The Couple non è stata ancora annunciata ufficialmente ma, secondo le prime indiscrezioni, il debutto dovrebbe essere lunedì 7 aprile 2025.

The Couple: il regolamento

The Couple è nato in Spagna come una sorta di spinoff del Grande Fratello, non a caso il titolo è Gran Hermano Duo. Come nel classico Grande Fratello, i concorrenti che partecipano al reality abiteranno all’interno della stessa cosa ma, a differenza del classico GF, i concorrenti sono tutte coppie di persone legate tra loro in qualche modo. Non nel migliore dei modi però: ogni coppia ha conti in sospeso da regolare oppure si tratta di ex fidanzati o ex coniugi.

The Couple: i concorrenti

Per il momento sono stati svelati solamente i primi tre concorrenti della prima edizioni di The Couple: Soleil Sorge, Alex Belli e Samantha De Grenet. Chi ha guardato l’edizione del Grande Fratello nella quale i primi due sono stati protagonisti, ricorda benissimo come Soleil Sorge e Alex Belli siano stati al centro di una relazione che ha fatto molto discutere.