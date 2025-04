Costanza: ecco da quali libri è tratta la fiction di Rai 1

Ecco quali sono i libri da cui sono tratte le puntate di Costanza, la fiction di Rai 1 con protagonista Miriam Dalmazio.

Tra le tante novità per quel che riguarda il mondo della fiction Rai del 2025 c’è Costanza, la serie TV con protagonista Miriam Dalmazio nei panni di una giovane paleopatologa che per lavoro lascia la sua Sicilia e si trasferisca a Verona. E proprio nella città veneta incontrerà dopo diverso tempo un suo vecchio amore. Quello che forse non tutti sanno riguardo a Costanza è che la serie TV, così come molte altre, è tratta da alcuni romanzi: vediamo ora quali.

Costanza: i libri da cui è tratta la serie TV

La serie Tv Costanza è tratta dai romanzi di Alessia Gazzola, scrittrice messinese che vive però a Verona, proprio dove ha ambientato le storie di Costanza Macallè, la protagonista della fiction.

Il primo romanzo della serie, da cui è stata tratta anche la fiction. È Questione di Costanza, che è stato pubblicato da Longanesi nel 2019. In totale sono al momento tre i romanzi con protagonisti il personaggio Costanza Macallè: oltre al già citato Questione di Costanza, c’è anche Costanza e buoni propositi (che è uscito nelle librerie nel 2020) e La costanza è un’eccezione (che è invece uscito nel 2022).

Alessia Gazzola: i libri e le serie TV che hanno ispirato

Costanza non è l’unica serie TV che è stata tratta dai romanzi di Alessia Gazzola, anche la fiction L’allieva, con protagonisti Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, che per diversi anni è stata una delle fiction di punta di Rai 1 è infatti tratta dai suoi libri.

Nel caso de L’allieva i romanzi della saga completa con protagonista il personaggio di Alice Allevi è composta da dieci romanzi diversi, sempre tutti pubblicati dalla casa editrice Longanesi.