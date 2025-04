Ne vedremo delle belle: ecco come partecipare come pubblico

Ecco come partecipare come pubblico a Ne vedremo delle belle, il programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti.

Ne vedremo delle belle è il talent show del sabato sera di Rai 1 condotto da Carlo Conti ma che ha per protagoniste alcune delle più celebri showgirl italiane degli anni ’80 e ’90 che si sfidano tra loro in diverse prove dimostrando le proprie qualità nel ballo, nel canto e nei musical. Se siete tra coloro a cui il programma piace e volete assistere a una puntata in diretta, ecco come dovete fare per partecipare come pubblico a Ne vedremo delle belle.

Ne vedremo delle belle: come partecipare come pubblico

Se volete inviare la vostra candidatura per partecipare come pubblico a Ne vedremo delle belle per prima cose dovete collegarvi al sito https://contactcenter.rai.it/app/scrivici.

Carlo Conti al Teatro Ariston per il 75° Festival di Sanremo 2025, 12 febbraio, Sanremo, Italia – www.donnaglamour.it

Una volta che sarete collegati, si aprirà un form da compilare in cui dovrete inserire alcuni vostri dati personali: nome, cognome e indirizzo mail. Poi nel menù a tendina con scritto “Tematica” dovrete selezionare la voce “Programmi“. A questo punto vi comparirà un altro menù a tendina con scritto “Argomento” in cui dovrete selezionare la voce “Partecipazione ai programmi“. Apparirà un terzo menù a tendina con scritto “Programma” in cui dovrete selezionare il programma al quale volete partecipare come pubblico, in questo caso “Ne vedremo delle belle“.

Nello spazio in cui troverete scritto “Descrivici la tua esigenza“, dovrete scrivere che vorreste partecipare tra il pubblico in studio di Ne vedremo delle belle. Poi compilate gli ultimi campi che sono presenti, come la zona di residenza, la fascia d’età, il titolo di studio. Una volta che avrete compilato tutti i campi, cliccate sul pulsante “Invia la tua richiesta“.

Sarà poi la produzione del programma a contattarvi nel caso in cui doveste essere selezionati per partecipare come pubblico e vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie.