Quando inizia Fuochi d’artificio? La data e le anticipazioni sulla fiction Rai

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Fuochi d’artificio: quando va in onda su Rai 1, il cast e le anticipazioni sulla trama.

Il 2025 in Italia è l’anno dell’ottantesimo anniversario della Liberazione dall’occupazione nazifascista, per l’occasione su Rai 1 andrà in onda la fiction Fuochi d’artificio. La serie è tratta dall’omonimo romanzo di Andrea Bouchard, ma quando va in onda di preciso? Chi sono gli attori e le attrici che hanno lavorato ai vari episodi? Qual è la trama? Ecco tutte le risposte a queste domande in modo da sapere tutto ciò che serve sulla serie TV Fuochi d’artificio.

Fuochi d’artificio: quando va in onda

La serie TV Fuochi d’artificio è composta da tre puntate. La prima sarà trasmessa in prima serata su Rai 1 martedì 15 aprile 2025, la seconda la settimana successiva, ovvero martedì 22 aprile, la terza e ultima andrà in onda invece venerdì 25 aprile, proprio nel giorno in cui si festeggia la Festa della Liberazione.

Tutte le puntate saranno trasmesse da Rai 1 in prima serata a partire dalle ore 21.25 circa ma Fuochi d’artificio si potrà vedere anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Fuochi d’artificio: le anticipazioni e la trama della fiction

La storia raccontata in Fuochi d’artificio è ambientata sulle Alpi piemontesi nel 1944. I protagonisti sono quattro amici: Marta, Davide, Sara e Marco. I due ragazzi e le due ragazze sono adolescenti, hanno tutti tra i 12 e i 13 anni e come tutti vorrebbero che la guerra finisse in fretta per poter tornare a riabbracciare le proprie famiglie.

Dopo aver capito che grazie alla loro giovane età non destano sospetti tra i nazifascisti, decidono di aiutare la resistenza e diventando delle staffette partigiane dando così il loro contributo alla liberazione dell’Italia.

Fuochi d’artificio: il cast della fiction

Il cast principale di Fuochi d’artificio è composto da Anna Losano, Luca Charles Brucini, Carlotta Dosi, Lorenzo Enrico, Carla Signoris, Bebo Storti, Alessandro Tedeschi, Paolo Briguglia, Barbara Ronchi e Francesco Centorame.