Una delle novità del 2024 per quanto riguarda le fiction Rai è Gerri: dalla trama al cast, ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Ogni anno la Rai propone al proprio pubblico nuove fiction, tra le novità del 2024 c’è Gerri. La serie TV è l’adattamento televisivo dei romanzi di Giorgia Lepore con protagonista l’ispettore di polizia Gregorio Esposito, soprannominato appunto Gerri, come da titolo della fiction. Dalla data in cui gli episodi arriveranno in TV, passando per le anticipazioni sulla trama e il cast, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su questa nuova fiction Rai.

Quando inizia Gerri? La data di uscita e dove vedere la serie TV

La prima puntata di Gerri andrà in onda domenica 7 aprile 2024 in prima serata su Rai 1, a partire dalle ore 21.25 circa. In totale gli episodi di questa prima stagione della fiction sono otto, che verranno mandati in onda divisi in quattro puntate in altrettante settimane, sempre alla domenica sera in prima serata.

Giulio Beranek

Gerri: le anticipazioni e la trama della serie TV

La fiction segue la storia di Gregorio Esposito, detto Gerri. E’ un ispettore di polizia di origine rom che da bambino è stato abbandonato dai propri genitori.

Con i colleghi non ha un grande rapporto e l’unico appoggio inizialmente lo trova nel suo superiore, Alfredo Marinetti, che lo considera come una sorta di figlio. Ma ad aiutarlo ci sarà anche la nuova collega, Lea Coen. Nel corso delle varie puntate il protagonista dovrà dare la caccia a un serial killer che ha ucciso diverse donne.

Gerri: il cast della serie TV

A interpretare il ruolo del protagonista, per l’appunto Gerri, è Giulio Beranek, attore che ha recitato ance nella fiction Vivi e lascia vivere. Nel cast della serie TV Gerri troviamo poi anche Roberta Caronia, Carlotta Natoli, Massimo Wertmuller, Irene Ferri, Cristina Cappelli e Valentina Romani.