Ecco le location di Il meglio di te, il film con protagonisti Maria Grazia Cucinotta e Vincent Riotta nei panni di una coppia separata.

Antonio e Nicole sono una coppia separata da diversi anni, dopo che hanno vissuto una lunga storia d’amore. Tutti e due si sono rifatti una vita e hanno avuto successo ma, quando Antonio si ammala, Nicole decide di tornare da lui e stargli vicino. E’ questa, in sintesi, la trama di Il meglio di te, film diretto da Fabrizio Maria Cortese ed è uscito nel 2023 che è nato dopo un fatto reale vissuto proprio dal regista. Vediamo ora quali sono le location di Il meglio di te.

Il meglio di te: le location del film

In Il meglio di te non viene mai spiegato in quale luogo d’Italia si trovano i personaggi e si sviluppa la storia raccontata ma il film è stato girato interamente in Basilicata.

Maria Grazia Cucinotta

La location principale è la villa dove abita Antonio e nella quale torna Nicole per stare vicina all’ex marito. Per quel che riguarda le scene ambientate all’esterno, sono state girate tra Brindisi di Montagna, Satriano di Lucania, Tricarico e Maratea.

“Non conoscevo questi luoghi, sono di uno splendore unico. Vorrei tanto poter tornare a girare qui un altro mio lavoro cinematografico”, ha raccontato il regista Fabrizio Maria Cortese dopo aver terminato i vari lavori di riprese della propria pellicola.

Il meglio di te: il cast del film

I due protagonisti principali di Il meglio di te, come detto in precedenza, sono gli ex coniugi Antonio e Nicole, che sono interpretati rispettivamente da Vincent Riotta e Maria Grazia Cucinotta. Nel cast del film sono poi presenti anche Vanessa Contucci, Anita Kravos, Simone Montedoro, Michele Olita, Daphne Scoccia, Mattia Iasevoli, Antonio Roma, Elvira Cuflic Basso e Giuseppe Giuria.