Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’Eurovision 2024: i cantanti e le canzoni in gara, le date e molto altro.

Dopo aver vinto il Festival di Sanremo con la sua La noia, Angelina Mango cerca un altro successo all’Eurovision 2024, la manifestazioni in cui a sfidarsi sul palco sono i vincitori delle principali kermesse musicali di tutta Europa. E Angelina Mango rappresenterà appunto l’Italia. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere riguardo all’Eurovision Song Contest 2024.

Quando inizia l’Eurovision 2024? Le date

L’Eurovision 2024 inizia martedì 7 maggio, quando andrà in scena la prima delle due serate delle semifinali. La seconda serata delle semifinali è invece in programma giovedì 9 maggio mentre la finale è sabato 11 maggio. Ricordiamo che Angelina Mango è già qualificata per la finale (insieme agli artisti di Spagna, Francia, Regno Unito, Germania e Svezia) ma si esibirà comunque nella semifinale di giovedì 9 maggio.

Angelina Mango

Eurovision 2024: le canzone e i cantanti in gara

Ecco tutti i cantanti e tutte le canzoni dell’Eurovision 2024:

Italia: Angelina Mango con La noia

Germania: Isaak con Always on the Run

Regno Unito: Olly Alexander con Lizzy

Svezia: Markus & Matinus con Unforgettable

Francia: Slimane con Mon Amour

Spagna: Nebulossa con Zorra

Cipro: Silia Kapsis con Liar

Croazia: Baby Lasagna con Rim Tim Tagi Dim

Irlanda: Bambie Thug con Doomsday Blue

Lituania: Sylvester Belt con Luktelk

Polonia: Luna con The Tower

Serbia: Teya Dora con Remonda

Ucraina: Alyona Alyona & Jerry Heil con Teresa & Maria

Australia: gli Electric Fields con One Milkali (One Blood)

Azerbaigian: Fahree feat. Ilkin Dovlatov con Özünlə apar

Finlandia: Windows95Man con No Rules!

Islanda: Hera Björk con Scared of Heights

Lussemburgo: Tali con Fighter

Moldavia: Natalia Barbu con In The Middle

Portogallo: Iolanda con Grito

Slovenia: Raiven con Veronika

Albania: Besa con Titan

Armenia: i Ladaniva con Jako

Austria: Kaleen con We Will Rave

Repubblica Ceca: Aiko con Pedestal

Danimarca: Saba con Sand

Malta: Sarah Bonnici con Loop

Svizzera: Nemo con The Code

Belgio: Mustii con Before the Party’s Over

Estonia: i 5miinust e i Puuluup con (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

Georgia: Nutsa Buzaladze con Fire Fighter

Grecia: Marina Satti con Zari

Israele: Eden Golan con Hurricane

Lettonia: Dons con Hollow

Norvegia: i Gåte con Ulveham

Paesi Bassi: Joost Klein con Europapa

San Marino: i Megara con 11:11

Eurovison 2024: la location

Ricordiamo che l’Eurovision 2024 si tiene a Malmö, in Svezia, essendo la Svezia la nazione vincitrice dell’edizione del 2023. A trionfare l’anno scorso era stata infatti Loreen.