Ecco dove vedere C’è ancora domani in streaming: è il primo film da regista di Paola Cortellesi e ha avuto un grandissimo successo.

Uno dei film di maggiore successo del 2023 è senza ombra di dubbio C’è ancora domani, la prima pellicola da regista di Paola Cortellesi che ha saputo conquistare sia il pubblico che la critica. La pellicola è ambientata nell’Italia degli anni ’40, subito dopo la fine della seconda guerra mondiale, e ha per protagonista Delia, una donna sposata con un uomo violento, che subisce passivamente i continui abusi del marito e, per questo motivo, è disprezzata dalla figlia Marcella. Delia però è anche circondata da persone che le voglio bene e grazie al loro aiuto e a una lettera che un giorno riceve potrebbe veder svoltare la propria vita. Vediamo ora dove vedere C’è ancora domani in streaming.

Dove vedere C’è ancora domani in streaming

C’è ancora domani è uscito nelle sale cinematografiche italiane il 26 ottobre e, al momento, è anche proiettato nei cinema. Al momento, quindi, C’è ancora domani in streaming non è ancora disponibile su nessuna piattaforma: né su Netflix, né su Amazon Prime Video, né su Disney +, né su nessun’altra delle varie piattaforme di intrattenimento esistente.

PAOLA CORTELLESI

Bisognerà aspettare ancora un po’ di tempo prima di poter vedere in streaming C’è ancora domani, considerando che il film è ancora presente nei vari cinema.

C’è ancora domani: il cast del film

Oltre che regista, Paola Cortellesi è anche la protagonista principale di C’è ancora domani: è lei infatti a interpretare il ruolo di Delia. Il marito violento, Ivano, è invece impersonato da Valerio Mastandrea. La figlia della coppia è invece interpretata da Romana Maggiora Vergano.

Nel cast di C’è ancora domani troviamo poi anche Emanuela Fanelli, Vinicio Marchioni, Giorgio Colangeli, Francesco Centorame, Lele Vannoli, Paola Tizia Cruciani e Yonv Joseph.