I toni leggeri, le risate che strade e l’amore che trionfa: sono tutti ingredienti che da anni fanno la fortuna di Purché finisca bene, il ciclo di commedie romantiche in onda su Rai 1 con protagonisti diversi grandi attori e attrici del cinema italiano. Tra i film che fanno parte di questo ciclo c’è anche La fortuna di Laura. La protagonista è Laura Trabacchi, un’arredatrice di successo con una figlia di nome Emma che studia fuori dall’Italia. Laura ha una relazione segreta con il marito di una sua importante scoperta: quando questa storia clandestina viene scoperta, l’arredatrice in un attimo perde la casa, la reputazione e il lavoro. Viene così aiutato dall’ex domestica Agnese che la ospita e che, dopo un incidente, sostituirà anche nel lavoro andando a pulire le case dei suoi vecchi clienti. Così cambierà vita, migliorerà i rapporti con la figlia e tornerà l’amore. Vediamo ora quali sono le location di La fortuna di Laura.

I film del ciclo Purché finisca bene sono stati girati in diversi luoghi d’Italia, la città che ha ospitato buona parte delle riprese di La fortuna di Laura è Trieste, già teatro di altre commedie romantiche di questo ciclo di Rai 1.

Tra i luoghi di Trieste che hanno ospitato le riprese troviamo piazza Unità d’Italia, Palazzo Carciotti, il rione Ponziana e anche la riviera di Barcola: luoghi che chi conosce bene la città del Friuli Venezia Giulia non avrà certo fatica a riconoscere guardando il film e che gli altri avranno modo di apprezzare.

La protagonista principale di La fortuna di Laura è interpretata da Lucrezia Lante Della Rovera, a vestire i panni della figlia Emma è Ilaria Rossi, l’ex domestica Agnese è invece Emanuela Grimalda. Nel cast del film troviamo poi anche Andrea Pennacchi nelle vesti di Fabrizio.

