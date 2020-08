Scopriamo la storia e i successi di Andrea Pennacchi, attore e personaggio televisivo diventato presenza fissa a Propaganda Live.

Sapete che Andrea Pennacchi ha una laurea e che ha lavorato sul set di Don Matteo? Vi sveliamo questo e molto altro sulla biografia e sulla carriera del grande attore padovano…

Chi è Andrea Pennacchi e dove abita?

L’attore Andrea Pennacchi è nato a Padova, sotto il segno della Bilancia, l’11 ottobre 1969. Una brillante ed effervescente carriera tra teatro, cinema, drammaturgia e televisione occupa una buona parte della sua biografia, immersa tra impegno e successi.

Laureato in Lingue e Letterature Straniere Moderne all’Università di Padova, ha iniziato la sua formazione da attore in seno al Teatro Popolare di Ricerca – Centro Universitario Teatrale della sua città (non sappiamo se viva altrove). Ha mosso i primi passi in regia lavorando come assistente di Gigi Dall’Aglio.

Andrea Pennacchi

In ambito cinematografico, la notorietà è arrivata nel 2011, con il ruolo di Sandro nel film Io sono Li, di Andrea Segre. Ha esordito nel piccolo schermo con una parte nella miniserie Rai L’Oriana. Nel 2018 lo straordinario successo del suo monologo “This is racism – Ciao terroni”, trasmesso a Propaganda Live, che gli ha aperto le porte per un posto come ospite fisso del programma con il suo celebre personaggio, il “Poiana“.

Chi è la moglie di Andrea Pennacchi? La vita privata

L’attore si è sposato nel 2009 con Maria, moglie amatissima da cui ha avuto la figlia Elena. Il resto della vita privata di Andrea Pennacchi e famiglia è avvolto in una fitta nebbia di riservatezza, e non è possibile reperire altre informazioni sulla sua esistenza oltre il palcoscenico e il set.

Andrea Pennacchi: altre 5 cose da sapere…

– “Attore, storyteller innamorato delle storie, innamorato di tante cose a dire il vero, figlio degenere di Omero“: così si descrive sul suo profilo Instagram.

–Nel 2020 ha perso la madre, Maria Benetti, donna conosciuta e amata nella città di Padova.

– Andrea Pennacchi è figlio unico.

– Ha interpretato anche l’onorevole Mergio in Suburra, regia di Sergio Sollima.

– Ha lavorato sul set di Non Uccidere 2, Don Matteo, A un passo dal Cielo e Il paradiso delle signore.