Ecco tutto quello che c’è da sapere su Il clandestino, la fiction di Rai 1 con protagonista Edoardo Leo nei panni di un investigatore privato.

Il titolo è Il clandestino ed è una delle tante novità per quanto riguarda le fiction della Rai del 2024. La serie TV è diretta da Rolando Ravello e ha come protagonista principale Edoardo Leo, che ha già lavorato in passato in diverse altre fiction della Rai. Dalla data di uscita alle anticipazioni sulla trama, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su Il clandestino.

Quando inizia Il clandestino? La data di uscita e dove vedere la fiction

Il debutto di Il clandestino è stato fissato per lunedì 8 aprile 2024, ovviamente in prima serata su Rai 1 a partire quindi dalle ore 21.25 circa. Oltre che in chiaro sul primo canale della Rai, i vari episodi di Il clandestino possono essere visti anche in streaming su RaiPlay.

Edoardo Leo

Il clandestino: le anticipazioni e la trama della fiction

Il clandestino ha come protagonista principale Luca Travaglia, un ex ispettore capo dell’antiterrorismo che, in seguito ad un avvenimento che gli ha sconvolto la vita, ha lasciato la polizia, si è trasferito a Milano e ha iniziato una carriera come investigatore privato. Proprio a Milano conosce Palitha, un ragazzo cingalese che lo ospita nel suo garage.

Nel corso delle varie puntate, il protagonista si ritroverà a dover risolvere diversi casi ma anche a fare i conti con il proprio passato.

Il clandestino: il cast della fiction

Come detto in precedenza, il protagonista principale di Il clandestino è Edoardo Leo, che interpreta appunto il ruolo di Luca Travaglia. “Per questa fiction avevo una sfida che a me non solo andava di affrontare, ma che ho provato a vincere: far diventare amabile per il pubblico un burbero, un introverso con un caratteraccio. Travaglia è antipatico, respingente, ha provato un dolore enorme e dobbiamo fare in modo che entri nel cuore del pubblico”, ha spiegato Edoardo Leo a proposito del suo personaggio.

Il co-protagonista che interpreta il ruolo di Palitha è invece Hassani Shapi.