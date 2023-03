Ecco le location di Tutta un’altra vita, la commedia con protagonista Enrico Brignano nei panni di un tassista che all’improvviso…

Gianni è un tassista di Roma, ha una vita abitudinaria, una famiglia composta dalla moglie e i due figli e i problemi di qualunque persona nell’arrivare a fine mese. Un giorno però dei facoltosi clienti in partenza per le Maldive dimenticano le chiavi della loro mega-villa nel suo taxi, Gianni le raccoglie e si trasferisce in quella casa vivendo una vita che non è la sua. E’ questa, in sintesi, la trama di Tutta un’altra vita, commedia del 2019 diretta da Alessandro Pondi. Vediamo ora quali sono le location di Tutta un’altra vita.

Tutta un’altra vita: le location del film

Tutta un’altra vita è stato girato principalmente a Roma. La location principale è ovviamente la villa dove Gianni si trasferisce, fingendo che sia sua, dopo aver trovato casualmente le chiavi sul suo taxi e si trova in via Stesicoro 29. L’aeroporto da cui è i veri proprietari partono è invece l’Aeroporto Leonardo Da Vinci.

Enrico Brignano

Un’altra villa che si vede nel film è Villa Torlonia al Gianicolo, ed è la villa dove Gianni si reca dopo aver trovato l’invito che in realtà era per Temistocle. La viale del party di Manuel è invece Villa Fiorano in via Appia Antica 400.

Oltre che a Roma, alcune scene del film sono state girate anche a Tarquinia, in provincia di Viterbo: è qui che Gianni porta al mare tutta la sua famiglia. Infine, tra le location di Tutta un’altra vita c’è Civitavecchia.

Tutta un’altra vita: il cast del film

Il protagonista di Tutta un’altra vita è Enrico Brignano: è lui a vestire i panni di Gianni. Nel cast del film troviamo poi anche Ilaria Spada, Paola Minaccioni, Maurizio Lombardi, Monica Vallerini, Daniela Terreri, Gabriele Lustri, Rossella Brescia e Paolo Sassanelli.

