Ecco quali sono le location di Don Camillo, il primo film dell’indimenticabile saga con Fernandel e Gino Cervi.

Fra i grandi classici della comicità italiana c’è sicuramente la saga di Don Camillo: in totale sono cinque film, con protagonisti Fernandel e Gino Cervi, nei panni rispettivamente del parroco di Brescello e del sindaco comunista Peppone. Nemici amici che hanno fatto ridere generazioni diverse di italiani. Il primo film della saga si intitola proprio Don Camillo ed è uscito nel 1952, diretto da Julien Duvivier. Vediamo ora quali sono le location del film.

Don Camillo: le location del film

Le avventure di Don Camillo e Peppone sono tutte ambientate a Brescello ed è proprio nella cittadina dell’Emilia Romagna che è stato girato principalmente il film. La location principale è certamente la chiesa di Santa Maria Nascente, che si trova nella piazza principale del paese, ovvero piazza Matteotti, ed è quella che nel film è la chiesa di Don Camillo.Gli interni della chiesa sono stati ricostruiti negli studi di Cinecittà a Roma, poiché il vescovo proibì di girare le scene all’interno della vera chiesa.

Fernandel

Altra location simbolo di Don Camillo è la stazione ferroviaria Brescello-Viadana. La casa parrocchiale di Dona Camillo è stata invece costruite e poi subito dopo smontata tra via Costituente e via San Marcellino. La casa di Peppone invece esiste veramente e si trova in via Carducci.

La casa a cui Don Camillo dà fuoco si trova è la Corte San Giorgio (tenuta Favagrossa), che si trova a Lentigione, una frazione di Brescello. Altra località dove sono state girate diverse scene è Boretto, sempre in provincia di Reggio Emilia.

Don Camillo: il cast del film

A vestire i panni di Don Camillo e Peppone, come detto in precedenza, sono rispettivamente Fernandel e Gino Cervi, in quelli che sono stati probabilmente i ruoli più iconici delle loro carriere. Nel cast del film sono poi presenti Sylvie, Vera Talchi, Franco Interlenghi e Sarà Urzì.