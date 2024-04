Volete essere tra il pubblico a L’Isola dei Famosi? Ecco come fare per andare in studio durante le puntate del reality show di Canale 5.

Lunedì 8 aprile inizia su Canale 5 L’Isola dei Famosi 2024. E’ l’edizione numero diciotto del reality show che per la prima volta è condotto da Vladimir Luxuria con l’ausilio di Elonoire Casalegno come inviata sull’isola. Insieme al Grande Fratello è il reality di maggiore successo della televisione italiana, ogni anno è capace di conquistare il pubblico televisivo, come dimostrano anche i dati di ascolti di edizione in edizione. Ma, oltre che in TV, si può assistere alle varie edizioni del programma anche dal vivo in studio: vediamo allora come fare a partecipare come pubblico a L’Isola dei Famosi 2024.

Come partecipare tra il pubblico a L’Isola dei Famosi 2024

L’Isola dei Famosi 2024 va in onda solamente una volta alla settimana in prima serata, al lunedì, per partecipare a una delle varie puntate in studio ci sono due modi:

Vladimir Luxuria

– A occuparsi dei casting per il pubblico a L’Isola dei Famosi è la società Parterre TV. Basta collegarsi al sito ufficiale della società, andare nella sezione “Pubblico TV”, scegliere il programma L’Isola dei Famosi tra quelli proposti e cliccare poi sul pulsante “registrati”. Vi verrà fatta inviare una mail in cui dovrete indicare diversi dati tra cui nome, cognome, età, sesso, numero di cellulare o comunque un contatto telefonico e l’indirizzo mail.

– In alternativa potete inviare direttamente una mail all’indirizzo [email protected]. E’ importante che nel testo della mail inseriate tutti i vostri dati personali che sono richiesti anche compilando il form sul sito di Parterre TV (nome, cognome, età, sesso, numero di cellulare o comunque un contatto telefonico e l’indirizzo mail).

Ricordiamo inoltre che la partecipazione come pubblico a L’Isola dei Famosi è su base volontaria ed è del tutto gratuita, non è quindi prevista nessuna forma di pagamento per chi dovesse essere selezionato per assistere in studio alle puntate del reality show condotto da Vladimir Luxuria.