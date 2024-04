Sapete qual è la canzone della sigla di Il clandestino? La colonna sonora della fiction di Rai 1 è stata scritta da Simone Cristicchi.

Il clandestino – Un investigatore a Milano è una delle novità del 2024 per quel che riguarda le fiction di Rai 1. La storia raccontata è quella di Luca Travaglia, un ex poliziotto dell’antiterrorismo che si è reinventato investigatore privato e si è appena trasferito a Milano. Uno degli aspetti che caratterizzano la fiction è sicuramente la canzone della sigla: vediamo ora qual è il brano principale della colonna sonora di Il clandestino.

Qual è la canzone di Il clandestino? La colonna sonora della fiction

Ascoltando la sigla di apertura di Il clandestino – Un investigatore a Milano avrete certamente riconosciuto la voce dell’artista che la canta: è Simone Cristicchi. Il cantautore romano ha scritto la canzone appositamente per la serie TV (insieme a Maurizio Filardo) e il titolo scelto per il brano è appunto Il clandestino, proprio come il titolo della fiction.

Simone Cristicchi

Dove vedere Il clandestino in streaming e in TV

Come detto in precedenza, Il clandestino può essere visto in Tv su Rai 1 a partire da lunedì 8 aprile 2024, ovviamente in prima serata a partire dalle ore 21.25 circa. Ma tutti gli episodi della fiction possono essere visti anche in streaming (e gratis) su RaiPlay, la piattaforma on demand della Rai a cui si può accedere in maniera totalmente gratuita da qualsiasi tipo di dispositivo: Smart TV, computer, tablet e smartphone.

Il clandestino: il cast della fiction

Il protagonista principale di Il clandestino, l’investigatore privato Luca Travaglia, è interpretato da Edoardo Leo. Nel cast della serie TV troviamo poi anche Lavinia Longhi, Hassan Shapi, Fausto Maria Sciarappa, Alice Arcuri, Isabella Mottinelli, Mattia Miele, Michele Savoia, Tia Architto, Simone Colombari e Anna Dalton.