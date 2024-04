Nuova conduttrice, nuovi naufraghi, ma quanto guadagnano i concorrenti de L’Isola dei Famosi 2024? Ecco tutte le cifre.

Con la puntata in onda su Canale 5 lunedì 8 aprile inizia L’Isola dei Famosi 2024. Rispetto alle ultime stagioni ci sono alcune novità: la principale riguarda la conduttrice, non più Ilary Biasi ma Vladimir Luxuria, che in precedenza era stata concorrente (e vincitrice), inviata e poi opinionista in studio. Ora invece questa nuovo ruolo da presentatrice. C’è ovviamente molta curiosità nel vedere la nuova edizione del reality, d’altronde è uno dei programmi più amati della TV italiana, ma c’è anche tanta curiosità per un altro dettaglio: quanto guadagnano i concorrenti de L’isola dei Famosi 2024? Vediamolo insieme.

Quanto guadagnano i concorrenti de L’Isola dei Famosi 2024? Il montepremi

Per il vincitore de L’Isola dei Famosi 2024 c’è in palio un montepremi di 100.000 euro in gettoni d’oro. Ma solamente la metà di questa cifra, 50.000, andrà effettivamente nelle casse del vincitore o della vincitrice.

E gli altri 50.000 euro che fine fanno? L’altra metà del montepremi finale sarà devoluta in beneficenza a un ente che verrà proposto dallo stesso concorrente che risulterà vincitore di questa edizione de L’Isola dei Famosi. Questa non è una novità di quest’anno, anche nella scorsa edizione metà del montepremi finale era stato devoluto in beneficenza e la cifra totale era sempre di 100.000 euro in gettoni d’oro.

Isola dei Famosi 2024: i concorrenti

Ma chi sono i diciotto concorrenti che si contenderanno il titolo di vincitore de L’Isola dei Famosi 2024 e che avranno quindi la possibilità di vincere i 100.000 euro in palio?

I naufraghi di questa edizione del reality show sono: Joe Bastianich, Francesca Bergesio, Matilde Brandi, Luce Caponegro, Artur Dainese, Peppe Di Napoli, Pietro Fanelli, Edoardo Franco, Khady Gueye, Samuel Peron, Tonia Romano, Aras Senol, Edoardo Stoppa, Marina Suma, Alvina Verecondi Scortecci, Valentina Vezzali, Maitè Yanes e Greta Zuccarello.