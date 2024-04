Ecco quali sono le location di Il clandestino, la fiction di Rai 1 con protagonista Edoardo Leo nei panni di un investigatore privato.

Lunedì 8 aprile 2024 debutta su Rai 1 Il clandestino – Un investigatore a Milano, la fiction con protagonista Edoardo Leo nei panni di Luca Travaglia, un ex agente dell’antiterrorismo che è diventato un investigatore privato in seguito a un avvenimento che gli ha sconvolto la vita. La prima stagione è composta da sei puntate, in onda sempre al lunedì sera (ma la serie TV può essere vista anche in streaming, e gratis, su RaiPlay). Vediamo ora quali sono le location de Il clandestino.

ll clandestino: le location della fiction

La storia raccontata nelle varie puntate de Il clandestino è ambientata a Milano, la città do ve il protagonista, Luca Travaglia, si trasferisce e dove inizia la sua attività di investigatore privato. Ed è proprio nel capoluogo di regione della Lombardia che sono state effettuate le riprese.

Edoardo Leo

Milano non è però l’unica città ad aver ospitato attori, attrici e tutti gli addetti ai lavori della fiction per le riprese: alcune delle location della serie TV si trovano a Roma. E sempre nella capitale ci sono anche gli studi cinematografici dove sono state girate le scene ambientate negli ambienti interni.

Il clandestino: il cast della fiction

Come detto in precedenza, il protagonista principale di Il clandestino è Edoardo Leo, che interpreta appunto il ruolo di Luca Travaglia. L’altro grande protagonista della fiction è Hassani Shapi, che interpreta il ruolo di Palitha.

A proposito del suo ruolo, Edoardo Leo ha spiegato: “Per questa fiction avevo una sfida che a me non solo andava di affrontare, ma che ho provato a vincere: far diventare amabile per il pubblico un burbero, un introverso con un caratteraccio. Travaglia è antipatico, respingente, ha provato un dolore enorme e dobbiamo fare in modo che entri nel cuore del pubblico”.