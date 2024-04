Ecco quali sono le location di Il fabbricante di lacrime, il film di Netflix tratto dal best seller di Erin Doom.

Il romanzo Il fabbricante di lacrime è uscito nelle librerie nel 2021 ed è diventato ben presto un best seller, tanto da essere stato il libro più venduto in Italia nel 2022. Il grande successo avuto dall’opera di Erin Doom ha portato Netflix a realizzarne un film che è uscito sulla piattaforma streaming il 4 aprile 2023. Anche nella versione cinematografica l’opera sta avendo un grande successo: vediamo allora quali sono le location di Il fabbricante di lacrime.

Il fabbricante di lacrime: le location del film

La storia raccontata in Il fabbricante di lacrime è ambientate negli Stati Uniti, in una piccola città del Minnesota ma le riprese del film sono state effettuate tutte in Italia.

Il fabbricante di lacrime. Credits Netflix Loris T. Zambelli

La location principale de Il fabbricante di lacrime è il Grave, ovvero l’orfanotrofio nel quale è ambientata gran parte della storia: tutte le scene ambientate nel Grave sono in realtà state girate a Roma, nel Complesso del Buon Pastore.

La casa della famiglia Milligan si trova invece a Bracciano, in via del Pianello. La Barnabt High School che i due protagonisti frequentano è in realtà il Museo Lasalle, che si trova sempre a Roma. La casa di Miki è invece Villa York, sempre nella capitale.

Tra le location di Il fabbricante di lacrime troviamo poi il Ponte di Ferro di Pescara: la città abruzzese ha ospitato le riprese delle scene ambientate a Chicago. Infine, altre scene sono state girate a Ravenna.

Il fabbricante di lacrime: il cast del film

La protagonista principale di Il fabbricante di lacrime è Nica, che è interpretata da Caterina Ferioli. L’altro protagonista principale è Rigel, impersonato da Biondo. Nel cast del film, che è diretto da Alessandro Genovesi, troviamo anche Alessandro Bedetti, Roberta Rovelli, Orlando Cinque e Sabrina Parravicini.