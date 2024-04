Volete vendere all’asta qualche vostro oggetto: ecco allora come fare a partecipare a Cash or Trash come venditori.

Uno dei programmi più apprezzati dal pubblico su Nove è certamente Cash or Trash. Il meccanismo del programma è semplice: in ogni puntata delle persone (i venditori) portano in studio alcuni oggetti personali che vogliono vendere all’asta, questi vengono valutati da un esperto e poi vengono proposti a dei collezionisti che se li contenderanno appunto all’asta. Chi offre di più può portare a casa l’oggetto in questione, a patto che il venditore accetti l’offerta. Se anche voi avete in casa qualcosa da vendere, magari di vintage, potete presentarvi al programma condotto da Paolo Conticini: vediamo allora come fare a partecipare a Cash or Trash.

Come partecipare a Cash or Trash

Per candidarsi a partecipare come venditore a Cash or Trash, è necessario collegarsi al sito di Blu Yazmine (bluyazmine.it), ovvero la società che si occupa dei castin del programma. Una volta arrivati nell’home page del sito, cliccate sul simbolo del menù in alto a destro (il quadrato come le linee orizzontali) e andate poi sulla sezione “Casting“.

Paolo Conticini – Cash or Trash

A questo punto troverete l’elenco di tutti i programma televisivi di cui Blu Yazmine cura i casting, scorrete finché non trovate Cash or Trash e cliccate su “Casting Venditori“. Verrete ora reindirizzati su una nuova pagina dove dovrete leggere l’informativa per la privacy e dare il vostro consenso.

Poi vi verrà chiesto di inserire i vostri dati personali: nome, cognome, numero di telefono, indirizzo mail, città di residenza e data di nascita. Dovrete inoltre caricare una vostra foto e un massimo di quattro foto degli oggetti che avete intenzione di vendere. Volendo, potrete anche inserire una breve descrizione degli oggetti e raccontare la loro storia.

A questo punto non vi resta che cliccare sul pulsante “Invia” e attendere per capire se verrete selezionati per partecipare a una puntata di Cash or Trash.