Ecco quali sono le location di Exodus – Dei e re, il film di Ridley Scott che racconta la storia di Mosè e dell’Esodo del popolo ebraico.

Gli eventi raccontati nella Bibbia molte volte sono stati riadattati per il cinema. Fra quelli da cui sono stati tratti il maggior numero di film ci sono sicuramente la storia di Mosé e dell’Esodo del popolo ebraico dall’Egitto. Anche Ridley Scott, indimenticabile regista di capolavori come Alien, Blade Runner e Il Gladiatore (per citarne solamente alcuni) ha portato sul grande schermo il racconto bliblico con il suo Exodus – Dei e re, film uscito nelle sale cinematografiche di tutto il mondo nel 2014. Vediamo ora insieme quali sono i luoghi dove è stato girato il film.

Exodus – Dei e re: le location del film

La storia di Mosè e dell’esodo degli ebrei dall’Egitto, attraverso anche il mar Rosso che si è aperto per permettere il passaggio degli israeliti, è nota a tutti. Il film Exodus – Dei e re è ovviamente ambientato in Egitto, ma le riprese si sono svolte da un’altra parte, in Europa.

Christian Bale

Sono state l’isola di Fuerteventure e l’Almeria, due zone della Spagna molto deserte e caratterizzata dai paesaggi naturali, ad aver ospitato gran parte delle riprese in esterna del film. Le scene ambientate negli spazi interni sono invece state girate negli studi Pinewood di Londra.

Exodus – Dei e re: il cast del film

Il protagonista principale di Exodus – Dei e re è Christian Bale, che interpreta il ruolo di Mosè. E’ stata la prima volta che l’attore americano ha lavorato con il regista Ridley Scott.

Il Faraone Ramses è invece interpretato da Joel Edgerton. Golshifteh Farahani è Nefertari, Ben Kingsley è invece Nun. Nel cast del film sono poi presenti anche altri due celebri attori come Aaron Paul e John Turturro.