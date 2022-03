Chi sono i vincitori de La Pupa e il Secchione? Ecco quali sono le coppie che hanno trionfati nelle varie edizioni del programma.

Ha cambiato formula, ha cambiato i conduttori ma l’essenza de La Pupa e il Secchione è rimasta sempre la stessa: coppie di uomini e donne provenienti da mondi completamente diversi dovranno vivere insieme per alcune settimane, aiutarsi a migliorare a vicenda e sfidarsi in quiz di cultura generale fino a che non rimane una sola coppia vincitrice. A tal proposito, vediamo ora quali sono tutti i vincitori de La Pupa e il Secchione nelle varie edizione del programma.

La Pupa e il Secchione: i vincitori delle edizioni 1 e 2

La prima volta che La Pupa e il Secchione è arrivato sugli schermi televisivi italiani è stata nel 2006: il programma era condotto da Enrico Papi e da Federica Panicucci e ha visto trionfare la coppia formata dalla pupa Rosy Dilettuso e dal secchione Alessandro Sala. Uno dei personaggi più iconici di quell’edizione è però Omar Monti, che negli anni successivi lo si è spesso visto come opinionista sulle reti Mediaset.

Francesca Cipriani

La seconda edizione è invece andata in onda nel 2010, al fianco di Enrico Papi questa volta c’è Paola Barale mentre a vincere fu la coppia formata da Francesca Cipriani, che si era già fatta conoscere al Grande Fratello, e Federico Bianco.

La Pupa e il Secchione e Viceversa: i vincitori delle edizioni 3 e 4

A partire dalla terza edizione, in onda, nel 2020, alle classiche coppie formata da una pupa e da un secchione si sono aggiunte anche quelle dei viceversa: ovvero una secchiona e un pupo. E proprio una coppia viceversa ha vinto la terza edizione, che è stata condotta da Paolo Ruffini e da Francesca Cipriani: quella formata da Stefano Beacco e da Maria Assunta Scalzi.

Nella quarta edizione, condotta da Andrea Pucci e Francesca Cipriani, a vincere è stata invece la coppia formata da Miryea Stabile e da Luca Marini.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG