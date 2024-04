Ecco quanto guadagnano i concorrenti de La Pupa e il Secchione 2024: il montepremi è nettamente inferiore rispetto al passato.

A partire da mercoledì 10 aprile 2024 su Italia 1 va in onda La Pupa e il Secchione, la sesta edizione del reality in cui due gruppi di ragazzi e ragazze, appartenenti a mondi all’apparenza molto lontani tra di loro, si mettono alla prova tra di loro. Sono diciotto i concorrenti di questa edizione, divisi in nove coppie: di settimana in settimana dovranno affrontare diverse prove e in ogni puntata ci sarà un’eliminazione fino a quando non resterà una sola coppia, la vincitrice.

La Pupa e il Secchione 2024: il montepremi

Ovviamente per la coppia vincitrice de La Pupa e il Secchione 2024 è previsto un montepremi. Quando guadagnano quindi i concorrenti del reality che arriveranno prima? La cifra è di 20.000 euro.

Enrico Papi

E’ lo stesso montepremi che è andato anche ai vincitori a partire dalla terza edizione del programma. Nei primi due annui, invece, il premio finale era ben più ricco. La coppia che vinto la prima edizione (andata in onda nel 2006), ovvero Rosy Dilettuso e Alessandro Sala hanno portato a casa ben 200.000 euro. Nella seconda edizione, che era stata vinta da Francesca Cipriani e Federico Bianco, in palio c’erano invece 1,8 chili di gettoni d’oro.

Come detto, il montepremi per i vincitori di La Pupa e il Secchione è stato abbassato a 20.000 euro (ovviamente sempre in gettoni d’oro) a partire dalla terza edizione.

La Pupa e il Secchione 2024: i conduttori e giudici

Un ruolo importante nella corsa al titolo de La Pupa e il Secchione 2024 lo ricoprono i tre giudici: Paola Barale, Aldo Montano e Candida Morvillo, che saranno presenti in studio in ogni puntata e, di fatto, affiancheranno anche Enrico Papi alla conduzione del programma.