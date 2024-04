Ecco qual è la location di La Pupa e il Secchione 2024, la splendida villa dove i concorrenti di questa edizione vivono insieme.

Da mercoledì 10 aprile 2024 su Italia 1 va in onda La Pupa e il Secchione 2024, la nuova edizione del reality in cui due mondi opposti, per l’appunto quello delle pupe e quello dei secchioni, si incontrano. A condurre il programma è Enrico Papi, che aveva presentato anche le prime due storiche edizioni andate in onda rispettivamente nel 2006 e nel 2010. Il programma è poi tornato nel 2020 ma con un format diverso, ora torna all’antico. I concorrenti per tutta la durata del programma vivono inoltre insieme in una splendida villa.

Dov’è la villa di La Pupa e il Secchione 2024? La location

La location scelta per La Pupa e il Secchione 2024 è una villa che si trova nel centro di Roma. Qui le varie coppie di pupe e di secchioni si preparano ad affrontare le varie prove che settimana dopo settimana sono chiamati ad affrontare.

Enrico Papi

Ogni coppia ha la sua stanza dove dormire ma ha anche la possibilità di interagire con tutte le altre coppie durante il giorno, negli spazi comuni, nel parco che circonda la villa e nella piscina. Insomma, non studieranno soltanto.

La Pupa e il Secchione 2023: i giudici

Come abbiamo detto in precedenza, a condurre La Pupa e il Secchione 2024 è Enrico Papi, ma un ruolo importante lo hanno anche i tre giudici chiamati appunto a valutare le varie prove: Paola Barale, (che era stata co-conduttrice nella seconda edizione), l’ex schermidore (e campione olimpico ad Atene 2004) Aldo Montano e la giornalista Candida Morvillo.

Dove vedere La Pupa il Secchione 2024 in streaming e in TV

Oltre che su Italia 1, il programma può essere visto anche in streaming collegandosi alla piattaforma Mediaset Infinity, a cui si può accedere da qualsiasi tipo di dispositivo: computer, smartphone tablet o Smart TV.