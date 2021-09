Ecco tutto quello che c’è da sapere su Time is up: dall’uscita al cast, tutto quello che c’è da sapere sul film.

Benjamin Mascolo e Bella Thorne insieme nella vita e anche nel lavoro. Il cantante emiliano debutta al cinema come attore al fianco della fidanzata, nonché attrice americana che nonostante la giovane età può vantare un curriculum di tutto rispetto (è stata anche la protagonista principale della serie TV di Disney Channel A tutto ritmo): il primo film di Benji è Time is up. Il film è diretto da Elisa Amoruso ed è distribuito da 01 Distribution. Quando esce Time is up? L’uscita della pellicola è prevista nelle sale cinematografiche per lunedì 25 ottobre: vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sul film.

Time is up: la trama del film

I protagonisti di Time is up sono Vivien e Roy, due adolescenti molto diversi tra di loro. Vivien è un’ottima studentessa con la passione per la fisica e spera di poter frequentare una delle migliori università degli Stati Uniti, non ha molti amici e nemmeno molti hobby: al divertimento, che rimanda al futuro, preferisce lo studio, che diventa per lei l’unica ragione di vita del presente.

Roy invece ha un carattere completamente diverso da quello di Vivien, è un ragazzo problematico, tormentato da un trauma che ha vissuto da bambino. Un incidente porterà i due protagonisti, nonostante siano molto diversi tra loro, ad avvicinarsi fino a innamorarsi l’uno dell’altra, ma anche a riflettere profondamente sulle rispettive vite.

Time is up: il cast del film

Come detto in precedenza, i due protagonisti principali di Time is up sono Bella Thorne e Benjamin Mascolo, che interpretano rispettivamente i ruoli di Vivien e di Roy.

Nel cast del film sono inoltre presenti anche Sebastiano Pigazzi, Roberto Davide, Giampiero Judica, Giulio Brizzi, Nikolay Moss e Bonnie Baddoo.