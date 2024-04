Ecco quali sono le location di Time is Up, il film diretto da Elisa Amoruso con protagonisti Benji e Bella Thorne.

Benji e Bella Thorne sono stati una coppia nella vita reale ma anche sui set cinematografici: i due infatti sono i protagonisti di Time is Up, film diretto da Elisa Amoruso che ha per protagonisti Vivien e Roy, due ragazzi all’apparenza molto diversi tra di loro, che appartengono a mondo che sembrano distanti, ma che finiranno per innamorarsi uno dell’altro. Il film, nonostante il titolo possa far pensare che sia americano, è una produzione tutta italiana e non sorprende quindi sapere che è stato girato in Italia. Vediamo allora quali sono le location di Time is Up.

Time is Up: le location del film

Time is Up è stato girato principalmente a Roma: è infatti proprio nella capitale che la regista Elisa Amoruso ha lavorato con i suoi attori, le sue attrici e tutti gli addetti ai lavori per le riprese di questa pellicola. Anche perché gran parte della storia raccontata nel film è ambientata proprio nella Capitale e si possono facilmente riconoscere le vie e i monumenti del centro storico.

Benjamin Mascolo e Bella Thorne

Vivien è però una ragazza americana e, in seguito a un incidente automobilistico avuto a Roma, viene fatta tornare quando è in coma negli Stati Uniti: e proprio in America è stata girata la parte finale della pellicola, anche se la maggior parte delle location, come detto in precedenza, sono in Italia, a Roma.

Time is Up: il cast del film

Come detto in precedenza, i due protagonisti principali di Time is up sono Bella Thorne e Benjamin Mascolo (Benji del duo musicale Benji e Fede), che interpretano rispettivamente i ruoli di Vivien e di Roy.

Nel cast del film sono inoltre presenti anche Sebastiano Pigazzi, Roberto Davide, Giampiero Judica, Giulio Brizzi, Nikolay Moss e Bonnie Baddoo.