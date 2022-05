Scopriamo cosa c’è da sapere su Paola Barale: la storia d’amore con Raz Degan e le curiosità sulla famosa showgirl italiana!

Nata il 28 aprile 1967 (Toro), Paola Barale è uno dei volti più famosi del piccolo schermo: inizia la propria carriera al fianco di Mike Bongiorno in veste di valletta a La Ruota della Fortuna, ma ben presto diventa una delle attrici e conduttrici televisive più apprezzate, lasciando il proprio segno nella storia dello show business italiano. Scopriamo cosa c’è da sapere sulla showgirl: dalla sua somiglianza con un’icona della musica pop alla relazione con Raz Degan.

Le 7 curiosità su Paola Barale

– La sua grande somiglianza con la cantante Madonna le ha spalancato le porte della carriera televisiva, ma il suo sogno era di fare l’insegnante di ginnastica.

– Ha sempre affermato di non aver mai desiderato dei figli, e di essersi sempre sentita realizzata anche senza la maternità.

– Nel 2001 durante una perquisizione nel suo appartamento, la polizia troverà sostanziose quantità di marijuana. A seguito della vicenda Paola Barale e Raz Degan verranno indagati e poi prosciolti dalle accuse.

– Ama viaggiare ed ha un carattere indipendente. Da ragazzina, invece, non amava neanche prendere il treno da sola e portava sempre con sé il proprio gatto.

– Il suo sogno è partire in camper da sola per 6 mesi.

– Ama i tatuaggi e ne ha svariati. Il primo lo ha fatto a 15 anni, di nascosto dai suoi, e si trattava di una piccola farfalla su una gamba. Ad aprile 2019 ha mostrato quello che raffigura una grande manta, sulla schiena.

– Non si sa con certezza quanto Paola Barale guadagni.

La vita privata di Paola Barale: da Gianni Sperti a Raz Degan

Una delle storie più importanti di Paola Barale è stata quella col modello israeliano Raz Degan. I due, appassionati di viaggi, girano assieme il mondo e vivono una storia appassionata per quasi 15 anni.

Nel 2015 si separano, ma Paola Barale farà visita all’ex compagno sull’Isola dei Famosi. Nonostante in molti abbiano sperato in un ritorno di fiamma, Paola Barale e Raz Degan non torneranno insieme.

“Di amore ce ne è stato uno solo importante e forse ce ne sarà solo uno, a meno che non incontri qualcuno ancora più fuori di testa di Raz, ma la vedo dura! Non sono alla ricerca di un compagno. Nell’attesa di quello giusto mi diverto con quelli sbagliati” ha raccontato a Verissimo la showgirl.

Il 10 marzo 2019, ospite di Domenica In, Paola ammette che da quella esperienza all’Isola ogni contatto si è interrotto. “Dall’Isola non l’ho più sentito”, ha detto la showgirl, confermando che nulla potrà tornare come prima.

Invece nel 2022, in un’intervista a Belve, ha definito Degan “uno sfigato“. E poi ha parlato anche della sua sessualità: “Una volta per tutte, nulla contro le donne, però prediligo il fallo, ho bisogno di un po’ di testosterone”

Ma prima di Raz Degan, Paola Barale è stata sposata con Gianni Sperti, ballerino e poi opinionista di Uomini e Donne. Le nozze sono state celebrate nel 1998 ma la separazione è arrivata solo quattro anni dopo, nel 2002.

Negli ultimi tempi si era vociferato di una relazione con l’osteopata dei vip, ovvero Alessandro Carollo. Sebbene ci siano molte foto insieme nello studio di lui, tra di loro non c’è mai stato niente di ufficiale. Nell’aprile del 2021 la Barale ha affermato a Oggi un altro giorno: “Sono single per scelta che è diverso che essere single per forza, e già questo è un bel regalo che ti dà la vita. Non ho comunque appeso il cappello al chiodo, mi sto divertendo con quelli sbagliati in attesa di quello giusto“.

Al Corriere della Sera nel 2022 ha detto: “Non mi sono mai piaciuta e poi detesto invecchiare, hai meno possibilità, meno energie, e avere limiti non mi piace. Poi certo sono grata alla vita, ma non ho mai sentito uno di 80 anni che non vorrebbe averne 30, e non ho mai sentito un trentenne desiderare di avere 80 anni”.

Dove abita Paola Barale

Paola Barale abita a Milano: si tratta di una casa che si trova in zona Porta Garibaldi. Un rifugio per lei, che tornata a casa può godere così di una vista mozzafiato sulla parte più moderna della città.

