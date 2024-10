Affari Tuoi, incredibile sfortuna: perde tutto

Il protagonista della puntata di lunedì 21 ottobre 2024 di Affari Tuoi è stato il concorrente del Trentino Alto-Adige, Gert.

Gerth se l’era certamente immaginata diversa la sua esperienza ad Affari Tuoi. Il concorrente rappresentante della regione Trentino Alto-Adige, protagonista della puntata andata in onda su Rai 1 lunedì 21 ottobre 2024, è invece tornato a casa senza vincere nulla. Ad accompagnarlo nella puntata c’era il figlio Philip. La partita era già iniziata in maniera altalenante, con i pacchi blu chiamati in maniera alternata a quelli rossi, ma a essere drammatico è stato il finale.

Affari Tuoi: la puntata del 21 ottobre 2024

Il grande rammarico per Gerth è quello di aver rifiutato l’offerta da 15.000 euro che gli aveva fatto il dottore. In quel momento erano per ancora in gioco i pacchi da 5.000 e da 200.000 euro. Al primo tiro dopo aver respinto l’offerta Gerth ha chiamato il pacco contenente i 5.000 euro, poi ha chiamato l’8, il numero preferito del figlio Philip, ma dentro c’erano i 200.000 euro.

Stefano De Martino

A questo punto, con tutti i pacchi rossi usciti di scena, al concorrente del Trentino Alto-Adige non è rimasto che provare ad andare alla Regione Fortunata. Al primo tentativo, per provare a vincere i 100.000 euro, Gerth ha scelto la Basilicata ma la Regione Fortunata non era quella, al secondo tentativo (quello che permette di vincere 50.000 euro) ha scelto la Sicilia. “Il nonno di mia moglie veniva dalla Sicilia”, ha spiegato. Peccato che non fosse neppure quella la Regione Fortunata ma erano le Marche.

“La fortuna ce l’avevi accanto, era la tua compagna di banco le Marche. Gert verremo lo stesso tutti a Bolzano, perché sei stato una bellissima scoperta”, ha provato poi a consolarlo Stefano De Martino. Anche il conduttore avrebbe sperato in un finale diverso per uno dei concorrenti più simpatici e amatici dal pubblico.