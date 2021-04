Scopriamo qualche curiosità su Enrico Brignano: dal mestiere di attore comico e i suoi apprezzatissimi lavori, alla sua vita privata…

Enrico Brignano nasce a Roma il 18 maggio del 1966 sotto il segno del Toro. Intraprende gli studi teatrali all’accademia dei giovani comici di Gigi Proietti grazie al quale esordisce nel mondo del teatro, che lo ha reso uno degli attori più amati d’Italia. Scopriamo insieme le curiosità su uno dei volti più esilaranti di tutto il panorama televisivo italiano!

Chi è Enrico Brignano, la biografia

Enrico Brignano è sempre stato soprattutto un attore di teatro, ma nel 1998 la sua partecipazione alla fortunata fiction Un medico in famiglia gli offre il meritato riconoscimento di diventare famoso al pubblico televisivo pubblico. Curiosamente, nella fiction lui interpreta uno sfegatato tifoso della Roma, anche se in realtà… è uno sfegatato tifoso della Lazio!

Per i cento anni dalla fondazione della società biancoazzurra il comico ha anche interpretato il fondatore storico Luigi Bigiarelli.

Enrico Brignano

Gli spettacoli di Brignano sono molto apprezzati, anche grazie alla presenza di grandi momenti musicali, spesso interamente composti e scritti da lui. Nel 2020 ha uno show tutto suo su Rai 2, Un’ora sola vi vorrei, ed è ospite fisso a Che tempo che fa su Rai 3.

Brignano è molto attivo anche in campo cinematografico. Tra i film che ha interpretato spiccano: SMS – Sotto mentite spoglie (2007), Asterix alle Olimpiadi (2008), Un’estate ai Caraibi (2009), Ex – Amici come prima (2011), Poveri ma ricchi (2016), e Tutta un’altra vita (2019).

4 curiosità su Enrico Brignano

– Brignano ha prestato la propria voce in qualità di doppiatore nel film Frozen, interpretando il pupazzo di neve Olaf

– Nel 2000 è uscito Si fa presto a dire amore, suo primo esordio come regista e al fianco dell’attrice Vittoria Belvedere.

– Il 19 maggio 2012, durante un suo show all’arena di Verona, si è scagliato pubblicamente contro gli attentatori della scuola di Brindisi.

– Non si con esattezza dove viva Enrico Brignano, ma presumiamo sia nella città di Roma, dove è nato. Non ci sono informazioni sul suo patrimonio.

Enrico Brignano: vita privata

Nel 2008 Brignano ha sposato Bianca Pazzaglia, ballerina con cui il matrimonio dura 5 anni. Dal 2014 l’attore ha iniziato una relazione con l’ex tronista di Uomini e Donne Flora Canto, con la quale ha avuto una figlia, Martina, nel 2017. Nel febbraio 2021, proprio la moglie ha rivelato via Instagram di essere in attesa di un secondogenito.

Su di lei e sulla sua famiglia ha raccontato a L’intervista di Maurizio Costanzo: “Dio mi ha dato un’altra possibilità per essere felice, sono fortunato e non smetterò mai di ringraziarlo. Ho capito che era la donna giusta a Bergamo, quando stavamo debuttando con lo spettacolo ‘Tutto suo padre’.

Chi è Flora Canto, la fidanzata di Enrico Brignano

Flora Canto, classe 1983, è un’attrice, conduttrice ed ex tronista di Uomini e Donne. Ha 17 anni meno di Brignano, e spesso le sue precedenti relazioni sono state sotto i riflettori.

Tra i suoi flirt passati figura Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island, e si era vociferato di un flirt tra la showgirl e Teo Mammuccari, ma dopo aver incontrato Brignano sembrerebbe aver raggiunto la propria serenità: in alcune interviste la coppia ha rivelato di essere intenzionata a sposarsi e di aver in progetto una famiglia numerosa.

E d’altronde la loro felicità non è certo un mistero, e anzi, l’attore è solito condividere scatti rubati dalla sua quotidianità sul suo profilo Instagram in compagnia della moglie, della figlia o di entrambi.