Il Padrino: tutto quello che c’è da sapere sul capolavoro di Francis Ford Coppola

Il Padrino è uno dei capolavori di Francis Ford Coppola: dalla trama al cast e non solo, ecco tutto quello che c’è da sapere sul film.

Ci sono capolavori cinematografici che non hanno età: tra questi c’è senza dubbio anche Il Padrino, un autentico capolavoro diretto da Francis Ford Coppola che è uscito nelle sale cinematografiche nel 1972 e che ha saputo sin da subito conquistare il pubblico e la critica. Non è un caso che nel 1973 sia stato premiato con l’Oscar al Miglior Film (ha vinto in totale 3 Premi Oscar), ma anche con il David di Donatello per il Miglior Film straniero, il Golden Globe e tante altre numerose onorificenze. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sul film.

Il Padrino: le location e la storia vera da cui è tratto

A differenza di quanto alcuni pensano, Il Padrino di Francis Ford non è tratto da una storia vera, ma dall’omonimo romanzo di Mario Puzo, che insieme a Coppola ha scritto anche la sceneggiatura del film. La pellicola racconta la storia della famiglia mafiosa Corleone nella New York degli anni ’40.

Le riprese del film si sono svolte principalmente a New York: tra le location più celebri della Grande Mela c’è la scalinata del New York County Supreme Courthouse che si può vedere nella scene in cui viene ucciso Don Emilio Barrese.

Una parte del film è ambientata in Italia, a Corleone: quelle scene sono state effettivamente girate in Sicilia, ma tutte in provincia di Messina, tra Forza d’Agrò, Savoca e Motta Camastra.

Il Padrino: il cast del film

I protagonisti principali di Il Padrino sono don Vito Corleone e suo figlio Michael, interpretati rispettivamente da Marlon Brando (che ha anche vinto un Oscar per questo ruolo) e da Al Pacino.

Nel cast del film sono poi presenti James Chan, Richard S. Castellano, Robert Duvall, Sterling Hayden, John Marley, Richard Conte, Al Lettieri e anche Diane Keatone.