The Couple: ecco come partecipare come pubblico al programma di Ilary Blasi

Ecco come partecipare come pubblico a The Couple per assistere dal vivo alle varie puntate del programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi.

Lunedì 7 aprile 2025 debutta su Canale 5 The Couple, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi in cui i protagonisti sono otto coppie di concorrenti (amici, fratelli, coniugi, colleghi): alla fine del programma ne resterà solamente una che si aggiudicherà il montepremi finale. Le puntate sono tutte trasmesse in diretta e, come in tutti i principali programmi televisivi, c’è anche la possibilità di assistere direttamente dallo studio alle puntate. Vediamo allora come partecipare come pubblico a The Couple.

The Couple: come partecipare come pubblico

A occuparsi dei casting per selezionare il pubblico in studio per le varie puntate di The Couple è Abavideo srl. Se siete tra coloro che vogliono assistere dal vivo al programma di Ilary Blasi potete inviare la vostra candidatura attraverso un messaggio su WhatsApp al numero 3922627469.

Ilary Blasi – www.donnaglamour.it

Sarà poi direttamente l’agenda Abavideo a rispondervi e a comunicarvi se siete stati selezionati per partecipare come pubblico in studio alle puntate del reality show.

Scrivendo al numero indicato, potrete chiedere anche tutte le informazioni necessarie per poi partecipare al programma. Possono inviare la propria candidatura tutti coloro che sono maggiorenni, le richieste dei ragazzi o delle ragazze al di sotto dei 18 anni di età saranno automaticamente respinte.

Ricordiamo che la partecipazione tra il pubblico di The Couple è a base volontaria e gratuita, non sono quindi previsti compensi di alcun tipo.

The Couple: la location e lo studio del programma

Tutte le puntate di The Couple sono registrate pressi i Lumina Studios di Roma, in via Macherio 228/230: è quindi qua che vi dovrete recare nel caso in cui foste selezionate per partecipare al pubblico del programma per una o più puntate.