Il Turco: ecco le location della fiction con Can Yaman

Ecco quali sono le location di Il Turco, la miniserie con protagonisti Can Yaman e Greta Ferro ambientata nell’Italia del 1600.

L’attore turco più famoso in Italia è senza dubbio Can Yaman, dopo averlo visto in numerose soap opere, ora è protagonista nella miniserie storica Il Turco in onda in prima serata su Canale 5. Il protagonista della serie è Hasan, un giannizzero ottomano che è riuscito a scappare a Moena dopo essere stato catturato e condannato a morte durante l’assedio di Vienna. Ad aiutarlo nella sua fuga è Gloria, che riuscirà a curare le sue ferite. Tra i due il rapporto si farà sempre più stretto e Hasan decide di unirsi a una rivolta del villaggio di Gloria. Vediamo ora qual è il cast e quali sono le location di Il Turco.

Il Turco: il cast della fiction

Come detto in precedenza il protagonista di Il Turco è Can Yaman, che interpreta appunto il ruolo di Hasan. La co-protagonista, Gloria, è invece impersonata da Greta Ferro. Nel casto della fiction ci sono poi anche Will Kemp, Kieran O’Reilly, David Nykl, Slavo Robin e Magnus Samuelsson.

Il Turco: le location della fiction

Le location di Il Turco sono per buona parte in Italia. In particolare la fiction è stata girata a Moena, comune della Val di Fassa in Trentino Alto Adige. È proprio a Moena che è stata ambientata quasi tutta la storia e si possono riconoscere anche le ambientazioni naturali delle montagne che circondano la località del Trentino Alto Adige.

Oltre che in Italia, Il Turco è stato girato anche in Ungheria, per la precisione nel centro storico di Budapest e nei boschi introno alla città. In Ungheria sono state girate la pieve scene, quelle che nella fiction sono ambientate a Vienna, in particolare le scene delle battaglie e della fuga del protagonista verso l’Italia.