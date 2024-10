Temptation Island 2024… un mese dopo: ecco quali coppie stanno ancora insieme

Quali coppie di Temptation Island 2024 stanno ancora insieme un mese dopo la fine del programma? Ecco la risposta.

Con la puntata andata in onda martedì 22 ottobre si è chiusa anche la seconda edizione di questo 2024 di Temptation Island, la numero tredici in totale. È successo un po’ di tutto nel corso delle sette puntate di questa edizioni: amori che hanno resistito, coppie che sono scoppiate, coppie che si sono lasciate e poi si sono riprese. Insomma, un bel mix di emozioni. Ma un mese dopo la fine del reality, chi sta ancora insieme e chi invece si è definitivamente lasciato? Vediamolo insieme.

Temptation Island 2024, un mese dopo: tutte le coppie

Iniziamo dagli amori hanno resistito e, anzi, si sono anche rafforzati: è il caso di Fabio e Sara. Alla seconda puntata si pensava che la loro storia fosse arrivata al capolinea dopo il tradimento di lui, invece si sono chiariti e da quel momento le cose sono andate per il meglio, tanto che hanno deciso di prendere casa insieme.

Filippo Bisciglia

Stanno ancora insieme anche Valerio e Diandra. Anche in questo caso non sembrava potesse essere così scontati: nel corso di Temptation Island hanno avuto dei falò di confronto molto duri, invece hanno deciso di restare uniti. “Abbiamo riflettuto e parlato, ci siamo chiariti e ascoltati”, ha spiegato Valerio. “Abbiamo continuato a sceglierci dopo 7 anni. Non andrò a vivere a Brindisi con lui ma lo seguirò spesso”, ha aggiunto Diandra.

La coppia che sembrava essere già unita era quella composta da Alfonso e da Federica: sono usciti insieme dal programma promettendosi amore ma, poco dopo, si sono lasciati. La ragazza ha raccontato che Alfonso le ha chiesto di buttare tutti i regali ricevuti dal tentatore, questo le ha fatto capire che la gelosia di Alfonso sarebbe continuata a essere un problema. E ora sta frequentando proprio il tentatore Stefano.

Millie e Michele si erano lasciati al falò di confronto della sesta puntata e non sono tornati sui loro passi. Non stanno più insieme neanche le altre coppie, Antonio e Titty, Alfred e Anna, Mirco e Giulia.