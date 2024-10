Affari Tuoi, rischia e perde tutto: “I 50.000 mi avrebbero dato respiro”

Il protagonista della puntata di mercoledì 23 ottobre 2024 di Affari Tuoi, è stato Paolo, il concorrente della Liguria.

Un pacco con dentro 500 euro e un con 50.000 euro. E poi l’offerta del dottore di 15.000 euro. Che fare a questo punto? Accettare la proposta del dottore o rifiutarla e rischiare di non vincere nulla? È il dilemma che si è trovato ad affrontare Paolo, il concorrente della Liguria protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda mercoledì 23 ottobre. Alla fine la sua scelta non è stata quella azzeccata.

Affari Tuoi: la puntata di mercoledì 23 ottobre 2024

Paolo era accompagnato in studio dalla moglie Grazia. È sempre stato appassionato di Affari Tuoi, tanto che Stefano De Martino ha rivelato: “Con due amici chattava per commentare le partite. La moglie gli disse di candidarsi e lui lo ha fatto in gran segreto”.

Stefano De Martino

La partita non era iniziata benissimi: con le prime sei chiamate Paolo ha eliminato quattro pacchi rossi (tra cui quello da 75.000 euro) e solamente due blu. Il dottore gli ha offerto 41.000 euro ma il concorrente ha deciso di rifiutare l’offerta e di continuare a giocare.

Nella chiamata successiva ha eliminato i 200.000 euro, poi un pacco blu. La successiva offerta del dottore è stata di 31.000 euro. Anche questa offerta del dottore è stata rifiutata, così come le successive da 35.000 e da 10.000 euro.

Paolo è così arrivato alla fine della partita con due premi opposti in palio: quello da 500 euro e quello da 50.000. Il dottore, come abbiamo detto in precedenza, gli ha offerto 15.000 euro ma il concorrente della Liguria ha rifiutato. “Il 19 è un pacco che mi ha sempre dato buone sensazioni, credo di avere 50.000 euro”, ha spiegato. Peccato che nel suo pacco ci fossero invece i 500 euro. “Il 19 è sempre stato un pacco importante. 50.000 euro ci darebbero un po’ di respiro”, ha proseguito. Peccato che alla fine ha vinto solo 500 euro.