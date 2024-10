Johnny Depp a Che tempo che fa: le anticipazioni della puntata di domenica 27 ottobre

Ecco le anticipazioni della puntata di domenica 27 ottobre 2024 di Che tempo che fa: gli ospiti del programma.

Dopo Al Pacino, un’altra grande star di Hollywood è pronta ad accomodarsi sulla poltrona di Che tempo che fa: Johnny Depp. È proprio l’attore dei Pirati dei Caraibi, La fabbrica di cioccolato, La vera storia di Jack lo squartatore e tanti altri celebri film il grande ospite di Fabio Fazio nella puntata in onda su Nove domenica 27 ottobre 2024. Johnny Depp è in Italia perché il giorno prima, sabato 26, riceverà il Premio alla Carriera alla Festa del Cinema di Roma, domenica si farà invece intervistare in uno dei programmi più amati e seguiti della televisione italiana.

Che tempo che fa: Johnny Depp tra gli ospiti di domenica 27 ottobre

Che tempo che fa, anche dopo il passaggio dalla Rai a Nove continua a essere seguito da milioni di italiani, un chiaro segnale del fatto che non abbia risentito del cambio di canale. Ad alimentare il successo della trasmissione sono i tanti ospiti, anche star internazionali come è appunto il caso di Johnny Depp, che di puntata in puntata si fanno intervistare da Fabio Fazio.

Fabio Fazio

Ospite fissa del programma è come sempre Luciana Littizzetto, i cui monologhi sono sempre molto apprezzati dal pubblico, grazie alla sua pungente satira con cui affronta i più svariati temi di attualità e politica in maniera mai banale.

Che tempo che fa: gli ospiti internazionali

Che tempo che fa si è sempre caratterizzato per aver avuto grandi ospiti internazionali. Il primo è stato Michail Gorbacev nel 2004, nel corso degli anni ci sono poi stati anche Barack Obama, Eammnuel Macron, Papa Francesco, Novak Djokovic, Naomi Campbell, Ed Sheeran, Pelè, Diego Armando Maradona.

E anche tanti esponenti del mondo del cinema: Quentin Tarantino, Sharon Stone, Tom Hanks, Uma Thurman, Ron Howard, Richar Gere, Martin Scorsese, Sean Penn. Arrivando alle ultime puntate, in questa stagione prima di Johnny Depp ci sono stati come ospiti Pep Guardola e Al Pacino.