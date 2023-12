Sta per concludersi Il contadino cerca moglie 2023… e poi cosa succede? Ecco le scelte finali e cosa ne è stato delle coppie.

Il contadino cerca moglie 2023 sta per giungere alla conclusione e presto scopriremo se è scoppiato l’amore tra i protagonisti del reality oppure no. Nel corso delle precedenti edizioni abbiamo visto varie relazioni sentimentali nascere alla fine tra le fattorie e gli allevamenti, anche se non tutte le storie d’amore sono poi proseguire nel migliore dei modi. Vediamo allora quali sono le scelte finali di Il contadino cerca moglie 2023… e poi cosa succede? Le coppie formatesi sono rimaste insieme.

Il contadino cerca moglie 2023: spoiler sulle scelte finali

A Il contadino cerca moglie 2023 ha partecipato anche una contadina, Giulia Montecchia: sperava di riuscire a trovare l’amore partecipando al reality show ma alla fine ha scelto di non scegliere, tornando a casa da sola perché, come spiegato da lei stessa a Gabriele Corsi, non era scattata la scintilla con nessuno dei pretendenti. E’ così è rimasta ancora single.

E gli altri protagonisti di Il contadino cerca moglie 2023 chi hanno invece scelto? Lo si potrà scoprirà nella puntata in onda su Nove TV lunedì 18 dicembre 2023, come sempre in prima serata a partire dalle 21.15 circa.

Filippo Minnozzi deve scegliere tra Francesca e Noemi e ha ancora molti dubbi. Pieno di dubbi lo è anche Gianluca Bettiol, che deve scegliere tra Denise e Fabiana.

E poi c’è Davide Codazzi, che per prendere una decisione in tutta tranquillità, ha deciso di far tornare Alison e Aurora nella casa dove tutto è iniziato, mentre lui è rimasto in alta montagna per prendere con calma una decisione. Infine, Roberto Del Pero è diviso tra Aneta e Francesca, ma anche in questo caso i dubbi sono ancora tanti.