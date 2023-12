Ecco quali sono le location di Napoli milionaria!, il film tratta dalla celeberrima opera di Eduardo De Filippo.

Napoli milionaria! è una delle opere più famose di Eduardo De Filippo. A contribuire al successo di quest’opera teatrale è stata anche la trasposizione cinematografica del 1950, diretto e interpretato sempre da Eduardo De Filippo e con protagonista Totò, che venne presentato al Festival di Cannes e fu un vero e proprio successo, anche nei cinema italiani. Ora il film è stato realizzato in una nuova veste nell’ambito di un progetto di valorizzazione del lavoro e delle opere del drammaturgo napoletano. “Ritenevamo che riuscire a portare le commedie di De Filippo in televisione, dunque a un pubblico ampio e vasto come quello di Rai 1, fosse una bellissima occasione e un grande progetto. Questo è il quarto titolo che abbiamo realizzato”, ha raccontato il produttore, Roberto Sessa, parlando del progetto. Vediamo ora quali sono le location di Napoli milionaria!.

Napoli milionaria: le location del film

Per questa nuova versione di Napoli milionaria sono state scelte le stesse location principali del film del 1950 diretto da Eduardo De Filippo con protagonisti Totò. La casa del protagonista, infatti, la possiamo trovare ancora in Vico Scassacocchi, nel quartiere di Forcella. Ed è proprio in questo quartiere di Napoli che è stato girato il film.

Massimiliano Gallo

Napoli milionaria: il cast del film

I due protagonisti principali di Napoli milionaria, ovvero i coniugi Gennaro e Amalia Jovine, sono interpretati rispettivamente da Massimiliano Gallo e da Vanessa Scalera, che curiosamente sono anche marito e moglie nella fiction Rai Imma Tataranni – Sostituto procuratore.

Nel cast del film sono inoltre presenti Michele Venitucci nei panni di Errico Settebellizze, Vincenzo Nemolato, Carolina Rapillo e Andrea Solimena, questi ultimi tre nei panni dei figli della fagmilia Jovine, Amedeo, Maria Rosaria e Rituccia.