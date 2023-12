Domenica 17 dicembre è andata in onda su Rai 2 l’ultima puntata della seconda edizione del reality, ma La Caserma 3 si farà?

Anche la seconda stagione de La Caserma è giunta al termine, con Virginia Brunori che è stata eletta miglior recluta dell’edizione. L’ultima puntata è andata in onda su Rai 2 domenica 17 dicembre 2023 in prima serata. E ora che è terminata, come sempre quando un’edizione di un reality giunge al termine, i fan si stanno domandando se La Caserma 3 ci sarà oppure no: vediamo ora tutto quello che sappiamo riguardo al futuro del reality.

La Caserma 3 si farà?

Al momento non è prevista una nuova edizione del reality show e, considerato che la messa in onda delle puntate della seconda edizione è avvenuta circa due anni dopo la registrazione, sembra difficile che la Rai abbia intenzione di proseguire con questo progetto e di realizzare quindi La Caserma 3.

Esercito soldati militari

Non possiamo quindi dare buone notizie ai fan del programma, che speravano di vedere nuove reclute avvicinarsi alla vita militare sotto la guida dei capo-istruttori Renato Daretti e Giovanni Rizzo, oltre che tutti gli altri istruttori che nelle varie settimane abbiamo visto accompagnare l’addestramento dei protagonisti del reality.

Dove vedere La Caserma in streaming

Ai fan de La Caserma, che sentissero la nostalgia del programma, non resta che la possibilità di rivedere tutte le puntate sia della prima che della seconda stagione del reality. Dove vedere La Caserma in streaming? Basta collegarsi alla piattaforma on demand RaiPlay, accedere proprio alla sezione dedicata al programma e vedere tutti gli episodi.

Ricordiamo che si può accedere a RaiPlay da qualsiasi tipo di dispositivo, che sia il computer, la Smart TV, lo smartphone o il tablet. Sia La Caserma che tutti gli altri contenuti di RaiPlay sono completamente gratuiti.