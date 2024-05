Con la puntata di martedì 13 maggio è terminata la prima stagione, in tanti si stanno ora chiedendo se Il clandestino 2 si farà o no.

La prima stagione di Il clandestino è stata una delle novità più apprezzate del 2024 per quanto riguarda le nuove fiction trasmesse in TV. Le varie puntate hanno fatto registrare ottimi dati di ascolto ed è quindi normale che siano in tanti coloro che si chiedono se Il clandestino 2 si farà oppure no. Domanda lecito considerata che con la puntata in onda su Rai 1 martedì 14 maggio la prima stagione si è conclusa. Vediamo allora tutto quello che sappiamo riguardo al futuro di questa fiction e se la rivedremo sul piccolo schermo con nuove puntate.

Il clandestino 2 si farà?

Al momento non ci sono ancora comunicazioni ufficiali riguardo al futuro della serie TV, dalla Rai non hanno ancora fatto sapere se Il clandestino 2 ci sarà oppure no ma, considerato il successo avuto, le possibilità che la fiction torni con nuove puntate sono alte.

Edoardo Leo

Non sono solamente gli spettatori di Rai ad augurarsi che Il clandestino 2 si faccia, se lo augura anche il protagonista principale della fiction, Edoardo Leo, che in un’intervista rilasciata a Chi ha dichiarato: “Mi auguro fortemente di poter continuare a fare un personaggio che mi ha proprio divertito. Vorrei continuare a essere clandestino ancora per un po’”. Non resta quindi che attendere comunicazioni a riguardo.

Il clandestino: il cast della serie TV

Il protagonista principale di Il clandestino, come detto in precedenza, è Edoardo Leo. Nel cast della serie TV troviamo però anche Hassani Shapi, nei panni del coprotagonista, Palitha. Completano il cast principale della fiction di Rai 1 Alice Arcuri, Fausto Maria Sciarappa, Lavinia Longhi, Mattia Mele, Michele Savoia, Isabella Montanelli e Tia Architto.