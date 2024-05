Dopo il successo delle prime due edizioni, Paola Cortellesi torna con Petra 3: dall’uscita alla trama, tutto sulla serie TV.

Le indagini di Petra Delicato, l’ispettrice della Polizia di Genova protagonista della serie TV Petra, hanno conquistato il pubblico, come dimostra il successo avuto dalle prime due stagioni. E ora, inevitabilmente, c’è grande attesa per la nuova stagione, per Petra 3. Il rinnovo della serie TV era inevitabile, considerati i dati di ascolto e il materiale a disposizione per le nuove puntate (ricordiamo che la serie è tratta dai romanzi della scrittrice spagnola Alicia Giménez-Bartlett). Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere riguardo a Petra 3.

Quando inizia Petra 3? La data di uscita della serie TV

La data di uscita degli episodi di Petra 3 non è ancora stata annunciata ma nel mese di maggio del 2024 sono iniziate le riprese dei vari episodi. Con ogni probabilità le nuove puntate usciranno tra l’autunno e l’inverno del 2024. La prima stagione è uscita nell’autunno del 2020, la seconda nell’autunno del 2022, è facile quindi immaginare che potrebbero passare altri due anni prima di vedere la terza.

PAOLA CORTELLESI

Petra 3: il cast della serie TV

La protagonista principale della serie TV è l’ispettrice Petra Delicato che è interpretata sempre da Paola Cortellesi. A vestire i panni il viceispettore Antonio Monte è invece Andrea Pennacchi, il Pojana che gli spettatori di Propaganda Live conoscono bene in quanto presenza costante nel cast della trasmissione di La7 condotta da Diego Bianchi. Nel cast della serie TV.

Dove vedere Petra 3?

Petra 3 uscirà in anteprima su Sky Cinema Uno e Sky Atlantic, ma la serie TV potrà essere vista in streaming anche su Now TV e su Sky Go. I vari episodi verranno mostrati in replica successivamente su TV8.

Petra 3: le anticipazioni della serie TV

Cosa vedremo negli episodi di Petra 3? La protagonista la vedremo alle prese con una situazione famigliare delicata e inaspettata. Nel frattempo dovrà indagare su un omicidio con furto in un convento, poi sulla morte di un imprenditore in odore di mafia.