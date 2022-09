Conosciamo meglio la vita privata di Paola Cortellesi, attrice, conduttrice e comica romana, e anche alcune curiosità su di lei.

Paola Cortellesi con la sua grande simpatia e la sua immensa bravura è uno dei volti più apprezzati del panorama televisivo e cinematografico italiano. Attrice versatile dalle grandi capacità sia comiche sia drammatiche, ha iniziato nella periferia di Roma ed è diventato un’icona del mondo della comicità e della recitazione italiana. Lo sapevi che è anche un’ottima cantante? Scopriamo di più sulla famosa attrice attraverso alcune curiosità!

Chi è Paola Cortellesi: la scheda

Nome e cognome: Paola Cortellesi

Data e luogo di nascita: 24 novembre 1973, Roma

Segno zodiacale: Sagittario

Professione: Attrice, conduttrice, comica

Marito: Riccardo Milani

Figlia: Laura Milani

Instagram, Twitter

PAOLA CORTELLESI

Paola Cortellesi, biografia

Romana, è cresciuta in periferia, a Massimina: viene da una famiglia molto unita ed è molto legata ai suoi due fratelli maggiori. Quando era piccola è stata vittima di bullismo e sono stati proprio loro a insegnarle come proteggersi.

Ama cantare ed è una fan sfegatata delle sigle dei cartoni animati cantante da Cristina D’Avena. Una volta, in un’intervista, le ha fatto i suoi complimenti persino Mina.

Una delle sue migliore amiche è Laura Pausini, che considera come una sorella: hanno persino condotto lo show Laura & Paola nel 2016.

“Laura è una persona che amo. (…) Siamo due tipi completamente diversi per carattere, abitudini e stili di vita, ma fra noi è scattata un’alchimia inaspettata e solidissima”, ha raccontato a Grazia.

La vita privata di Paola Cortellesi: figlia e marito

Paola Cortellesi è sposata con il regista Riccardo Milani, conosciuto nel 2003 sul set di Il posto dell’anima. Nel 2011 sono convolati a nozze e il 24 gennaio 2013 è nata la loro prima figlia, Laura.

Che mamma è Paola Cortellesi? “Mio marito è di manica più larga ma un po’ di severità è indispensabile. Mia figlia ha un carattere giocoso, è scalmanata come tutti i bambini e io, quando posso, la assecondo. (…) Non tollero che si metta in pericolo, per esempio. E so bene come superare i momenti difficili”, ha raccontato a Grazia.

In passato è stata legata al collega Valerio Mastandrea, con il quale aveva preso parte al videoclip dei Tiromancino La descrizione di un attimo.

Chi è il marito di Paola Cortellesi, Riccardo Milani?

Nato il 15 aprile 1958 (Ariete) a Roma, Riccardo Milani è un regista e sceneggiatore italiano, la mente dietro ad alcuni grandi successi come L’ora legale e Come un gatto in tangenziale.

Sulla sua vita privata, però, è molto riservato. Nel suo passato troviamo una ex moglie e due figlie, Chiara e Alice (più grandi di Laura).

Il matrimonio con Paola Cortellesi si è celebrato il 01 ottobre 2001, dopo 7 anni insieme. La cerimonia, civile, è stata celebrata dall’amico regista Furio Andreotti, alla presenza di moltissimi ospiti vip.

Paola Cortellesi e Riccardo Milani

4 curiosità su Paola Cortellesi

-Ha un profilo Instagram e uno su Twitter, anche se non sembra essere una persona molto social.

-A 18 anni, per arrotondare, si vestiva da Biancaneve al Castello di Bracciano: stava per ore e ore in una teca mentre moltissimi bambini provavano a svegliarla con i loro baci.

-Da ragazzina aveva mille sogni e desideri: diventare ballerina, camionista, musicista, astronauta…

-In un episodio del programma Milano-Roma, dove c’era lei insieme a Greg e Lillo, ha dato sfoggio della sua passione del film Frankenstein Junior recitando a memoria le battute.

Paola Cortellesi: film migliori e carriera

Tra i suoi film più belli citiamo: Chiedimi se sono felice, Bell’amico, Passato prossimo, Il posto dell’anima, Tu la conosci Claudia?, Maschi contro femmine, Nessuno mi può giudicare, C’è chi dice no, Gli ultimi saranno ultimi, Mamma o papà?. Come un gatto in tangenziale.

Ricordiamo anche le serie tv Maria Montessori – Una vita per i bambini e Le cose che restano. È stata conduttrice del Festival di Sanremo (2004), di Zelig e di Laura & Paola lo show con la Pausini del 2016.

Amatissima dal pubblico, nel 2019 è stata premiata con il Superciak come personaggio dell’anno in occasione della consegna dei Ciak d’oro.

Nel 2020 dà la voce a Nilde Iotti per il documentario Nilde Iotti, Il tempo delle donne di Peter Marcias, presentato al Festival di Venezia. Nel 2021 e 2022 recita in Petra, serie tv su Sky.

Casa e guadagni di Paola Cortellesi

Per via della sua proverbiale riservatezza è quasi impossibile scoprire dove abita, anche se, quando ha ospitato una giornalista di Vanity Fair per un’intervista qualcosina è trapelato.

Non sappiamo in quale città viva, ma potrebbe essere Roma. Salotto e camere da letto sono separate da un portone, mentre Paola ama rilassarsi su una sedia da cinema: un acquisto (a tema) che ha fatto con il marito ad un mercati a Pescasseroli, in Abruzzo.

Un alone mistero aleggia anche sui suoi compensi: nel 2010 Tv Sorrisi e Canzoni riportava che la Cortellesi avrebbe chiesto ben 100 mila euro a puntata per la conduzione di Zelig, salvo poi accontentarsi di 65 mila euro a serata.

