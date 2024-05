Volete conquistare il cuore di uno dei concorrenti di Il contadino cerca moglie 2024? Ecco come fare a partecipare al reality show.

Siete single e siete alla ricerca di un compagno o di una compagna? Vi piace stare in mezzo alla natura e agli animali? Se la risposta a questa domande è affermativi non vi resta che guardare la prima puntata di Il contadino cerca moglie 2024 e, nel caso in cui ne vediate uno che vi interessa, candidarvi per poterlo conoscere e corteggiare. Sono infatti aperti i casting per coloro che sono interessati a partecipare al programma condotto da Gabriele Corsi nel ruolo appunto di corteggiatrici e corteggiatori.

Come partecipare a Il contadino cerca moglie 2024?

Ma come si può fare a partecipare a Il contadino cerca moglie 2024? Candidarsi al ruolo di corteggiatore o di corteggiatrice è molto semplice, si può fare direttamente dal sito dell’emittente TV Nove, all’indirizzo nove.tv/casting. Nel sito è infatti presente un’apposita sezione per i casting: basta collegarsi e seguire le istruzioni riportate per potersi candidare e poi scrivere la propria lettera al contadino scelto per farsi conoscere.

Nel caso in cui veniste selezionati, saranno direttamente coloro che lavorano per il reality show a contattarvi e fornivi tutte le indicazioni necessario in modo che possiate partecipare al programma. Per candidarsi a partecipare a Il contadino cerca moglie 2024 è necessario essere maggiorenni.

Il contadino cerca moglie 2024: i concorrenti

I concorrenti di Il contadino cerca moglie 2024 sono in totale nove: una donna e otto uomini. L’unica contadina donna è Annamaria, una 26enne di Volterra. Ci sono poi Mauro di Olgiate Comasco, Roberto della provincia di Udine, Marco di Magliano de’ Marsi, Giuseppe di Loreto Apruntino, Davide della provincia di Bergamo, Loris di Carpineta e poi i fratelli Paris, Marco e Mattia, della provincia di Montefalco.