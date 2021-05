Un tempo la carriera di Gabriele Corsi del Trio Medusa era inscindibile da quella dei colleghi, mentre oggi non è più così: vediamo perché e qualche chicca sulla sua vita privata!

Gabriele Corsi è un famoso comico romano, nonché noto membro del Trio Medusa, ma che si è distinto anche come attore, conduttore, e scrittore di contenuti web. E pensare che ha iniziato la propria carriera… con un’espulsione alla scuola di teatro Silvio D’Amico di Roma! Scopriamo insieme gli innumerevoli progetti del personaggio, qualche curiosità sulla sua biografia e tutti i dettagli sulla sua vita privata!

Chi è Gabriele Corsi: la biografia

Gabriele Corsi nasce il 29 luglio 1971 (Leone) a Roma dove consegue la maturità scientifica. In seguito studia arte drammatica al noto istituto di Roma Silvio D’Amico, ma viene espulso ad alcuni mesi dal concorso di ammissione per un’inconciliabilità con uno dei suoi insegnanti.

Continuerà gli studi e prenderà una laurea a La Sapienza in Scienze Politiche, senza però dimenticare la sua passione: continua infatti a studiare al Susan Strasberg’s Actor’s Studio.

Gabriele Corsi

La carriera di Gabriele Corsi

Dopo una lunga gavetta teatrale, Corsi fa il proprio esordio televisivo nella fortunata fiction il Maresciallo Rocca, accanto al grande Gigi Proietti. La fama, però, arriva con Il Trio Medusa: un trio comico formato insieme a Giorgio Maria Daviddi e Furio Corsetti.

I tre cominceranno su Radio Deejay e poi arriveranno in TV, diventando fra i personaggi più amati de Le Iene. Il trio ha anche scritto un libro intitolato Culattoni e raccomandati, una scanzonata autobiografia comica.

Successivamente lo abbiamo visto spesso nelle vesti di conduttore televisivo: da Takeshi’s Castle a Parla con me, sono tanti i programmi TV che ha condotto con il Trio Medusa, passando anche per La Gaia Scienza, Quelli che… il calcio, Zelig e tanti altri.

Da solo, invece, ha debuttato con Take me out – Esci con me, ma lo abbiamo visto in tantissime trasmissioni su Real Time, e sulla Rai. Dal 2019, poi, è conduttore di Deal Wiht It – Stai al gioco, su NOVE. Nel 2020, invece, conduce il programma Amore e quarantena. Oltre alla TV, Corsi ha tenuto dal 2012 al 2015 un blog presso Il Fatto Quotidiano, dove affronta gli argomenti più disparati.

Nel maggio del 2021 insieme a Cristiano Malgioglio ha commentato la finale dell’Eurovision Song Contest, che ha visto per l’Italia la rappresentanza dei Maneskin, grazie alla vittoria del Festival di Sanremo con il brano “Zitti e buoni”.

4 curiosità su Gabriele Corsi

-Non tutti sanno che, prima di diventare il Trio Medusa, i tre erano anzitutto amici. Durante una vacanza estiva trascorsa insieme il gruppo ha costruito una emittente radiofonica amatoriale, con cui si divertiranno a coprire in tarda notte le frequenze di Radio Maria con giochi e scherzi.

– È tifoso della Lazio.

-Ha dichiarato di essere agnostico.

-Ha raccontato che Gigi Proietti, incontrato durante le riprese di Il Maresciallo Rocca, gli disse: “quando sei triste scrivi un sonetto’…”.

La vita privata di Gabriele Corsi

Il conduttore ha affermato di essere un grande appassionato di calcio, mentre non se la caverebbe affatto con le conoscenze automobilistiche e la gastronomia. Inoltre è un grande appassionato di musica e di cinema.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, Gabriele Corsi è sposato con Laura Pertici, tra le varie cose giornalista per Repubblica Tv. La coppia, legata da molti anni, ha due figli: Margherita e Leonardo. Inoltre, i quattro vivono anche con un bellissimo gatto, Daisy. Ecco uno scatto dal suo profilo Instagram:

Chi è la moglie di Gabriele Corsi, Laura Pertici?

Giornalista romana nota soprattutto per scrivere su La Repubblica, Laura Pertici nasce a Roma, anche se non sappiamo con precisione quando. Dopo una laurea in Lingue e Letterature straniere, lavora a Firenze, dove si occupa di relazioni internazionali.

Successivamente diventa vice direttore del Gruppo Editoriale Gedi. Dal 2018 è caporedattore centrale de La Repubblica.

Dove vive Gabriele Corsi (e quanto guadagna)

Non abbiamo informazioni precise su dove si trovi la casa di Gabriele Corsi, ma sappiamo che lo show man abita con la sua bella famiglia a Roma, città natale anche della sua dolce metà.

Sui suoi guadagni, invece, non abbiamo info precise, di certo sa come spenderli e alle auto di lusso preferisce mete esotiche: “Gran parte di quello che guadagno me lo spendo in viaggi“, aveva raccontato a Vanity Fair.