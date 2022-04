Scopriamo la vita privata e alcune curiosità su un cantautore e personaggio televisivo unico nel suo genere: Cristiano Malgioglio!

Cristiano Malgioglio ha scritto alcuni capolavori della musica italiana e il suo nome è indissolubilmente legato a quello di numerose star tra cui ne spunta una di fama mondiale: Mina. Per la tigre di Cremona, Malgioglio ha scritto alcuni dei suoi più grandi successi e col tempo è riuscito a imporsi anche come personaggio televisivo grazie al proprio indiscutibile carisma.

Ecco che cosa c’è da sapere sul cantautore a partire dalla sua riservatissima vita privata… fino ad alcune curiosità sul suo conto!

Chi è Cristiano Malgioglio: la biografia

È nato il 23 aprile (Toro) 1945 a Ramacca, in Sicilia, ma ha lasciato la sua terra natale subito dopo il diploma per andare a vivere a Genova, dalla sorella.

Prima di diventare cantautore, ha lavorato come impiegato alle poste di Genova, dove ha avuto modo di conoscere alcuni personaggi dell’ambiente della musica e dello spettacolo, tra cui anche Gino Paoli e Fabrizio De André. Proprio De André lo metterà in contatto con la prima casa discografica.

La vita privata di Cristiano Malgioglio: un compagno?

Durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip del 2017, Malgioglio ha raccontato di essere legato da oltre 10 anni ad una persona conosciuta durante una vacanza con degli amici.

Per quest’uomo ha provato un vero e proprio colpo di fulmine mentre…era alla ricerca di uno yogurt magro in un supermercato di Dublino! In seguito, il cantautore ha deciso di prolungare la propria vacanza proprio per restare accanto all’amato, senza seguire i propri amici nel viaggio di ritorno in Italia.

Non sappiamo chi sia, ma Malgioglio ha raccontato che il suo compagno ha 37 anni meno di lui e che parla solamente l’inglese (e non l’italiano).

Invece per quanto riguarda il passato, secondo un’indiscrezione lanciata da Dagospia nel marzo 2022, sembrerebbe che Malgioglio sia stato sposato con una donna, la grande attrice Maria Schneider, che aveva conosciuto durante un suo programma in radio.

Dove abita Cristiano Malgioglio?

Il cantante e paroliere vive in un lussuoso appartamento a Milano insieme alla sua micia di nome Pupa. Ad un’intervista di DiLei sono stati descritti lo stile ricercato e i complementi d’arredo all’interno della sua abitazione, con pezzi di design da fare invidia agli amanti dell’arte moderna.

“Troviamo piccoli archi in cartongesso, qualche mobile vintage, ma soprattutto tante piante, che decorano gli ambienti e conferiscono un tocco di colore. La cucina, dove Malgioglio si diverte a preparare i suoi piatti preferiti, dai tortellini alla pizza fatta in casa, è total white, con piastrelle color salmone e qualche dettaglio pop che richiama le grandi passioni del cantante, fra cui Marilyn Monroe“, scrive DiLei.

Quanto guadagna Cristiano Malgioglio: il patrimonio

Cristiano è sicuramente uno dei personaggi pubblici più amati della televisione italiana e la sua partecipazione ai programmi più in voga è un must per uno share elevato. Il valore di casa sua non è conosciuto, anche se sul web si trovano numerose stime di quello che potrebbe essere il suo patrimonio.

Come raccontano alcune indiscrezioni su Blasting News, per ogni puntata del Grande Fratello Vip 2017 a cui Cristiano ha partecipato, gli è fruttato circa 40 mila euro a puntata. Secondo quanto riportato dallo speaker radiofonico Alberto Dandolo, di RTL 102.5, per ogni puntata in cui Malgioglio viene ospitato guadagnerebbe circa 15 mila euro.

10 curiosità su Cristiano Malgioglio

-Il famoso ciuffo biondo per cui è conosciuto è nato…per errore. Malgioglio non ha mai fatto segreto di essere sempre stato un grande amante delle tinte: una volta, dopo aver applicato l’acqua ossigenata prima di stendere il colore, squillò il suo telefono e si dimenticò completamente di averla in testa per l’intera durata della chiamata.

-Due sue grandi amiche del mondo dello spettacolo sono Maria Schneider e Sophia Loren.

-Quando conobbe Mina, per cui diverrà uno dei più celebri parolieri, il suo look stravagante spinse la cantante a soprannominarlo “tacco d’oro“.

-Ha avuto un melanoma. Per superare la malattia Malgioglio ha sempre dichiarato di essersi affidato alla fede nei momenti di difficoltà.

-De André gli dato i contatti della sua prima casa discografica, ma Malgioglio ha ricambiato il favore: gli ha presentato la sua futura moglie, Dori Ghezzi.

-Ha inciso la canzone Danzando Danzando con Fernando Proce, vero e proprio tormentone dell’estate 2018.

-Dopo la vittoria dei Maneskin all’Eurovision 2021, si è spogliato in diretta tv, insieme a Gabriele Corsi.

-Era legatissimo a Raffaella Carrà. Dopo la morte della grande artista italiana, ha voluto dedicare alla Raffa Nazionale un pensiero. ”Come si fa a non pensarti mia amata Raffaella. Quando mi attanaglia la nostalgia sento e risento questa mia canzone FORTE FORTE FORTE che avevo scritto per te, con la musica del meraviglioso Bracardi. Eri perfetta in tutto… anche nel modo di cantare l’amore con una sensualità che pochi hanno. Questa e’ stata la prima canzone d’ amore che avevi interpretato”.

-Come Stefania Orlando, nella casa del GF Vip 2020, anche lui è passato dall’altra parte, in Rai, la stagione successiva, condividendo con la showgirl e conduttrice l’esperienza a Tale e Quale Show. Lei come concorrente, lui come giudice.

-Ha un tatuaggio che omaggia Jennifer Lopez.

