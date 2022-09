Cristiano Malgioglio pare abbia ritrovato l’amore. La nuova fiamma, in realtà, sarebbe una sua vecchia conoscenza…

Cuore ricco d’amore per Cristiano Malgioglio che sembra aver ripreso le frequentazioni con una sua vecchia fiamma. Infatti, il nuovo compagno del noto paroliere, non è un nome nuovo. L’indiscrezione è arrivata da Oggi che ha spiegato come l’artista, dopo la separazione da un uomo originario della Turchia, avrebbe ritrovato la felicità tra le braccia di un ex storico…

Cristiano Malgioglio di nuovo innamorato

Cristiano Malgioglio

Novità importanti stanno riempiendo la vita di Cristiano Malgioglio, sia in ambito professionale che privato. Se tra qualche tempo, precisamente a dicembre, il cantautore sarà impegnato al timone di un programma tutto suo, Mi Casa es tu Casa, dall’altra anche il cuore sembra essere di nuovo pieno… d’amore.

Qualche tempo fa, il parolierre aveva parlato a diversi giornali confidando di essere tornato single e di aver dimenticato il misterioso compagno turco con cui aveva fatto coppia per due anni.

Il motivo era il sentimento che provava per un’altra persona. Ecco, questo individuo, secondo Oggi, avrebbe anche un nome. Malgioglio sarebbe tornato con un suo storico fidanzato, un artista 39enne nordirlandese di nome Michael a cui era stato legato per oltre dieci anni.

Di lui poco si sa poco ma in passato proprio l’artista aveva spiegato a Verissimo come fosse nata la relazione. I due si sarebbero conosciuti all’interno di un supermercato nel 2005, quando ci fu un vero e proprio “scontro” tra loro con un incidente mentre cercavano lo yogurt. “Da quel momento, ogni sera, siamo andati in tutti i bar per cercarlo”, aveva confessato il cantante.

Vedremo se ci saranno conferme dal diretto interessato o eventuali smentite. Siamo sicuri che molto presto lo stesso paroliere racconterà tutto…

Di seguito un recente post Instagram del noto artista:

