Emma Marrone, dopo la perdita del padre Rosario, fa gli auguri di compleanno al fratello Checco lanciandogli un messaggio di forza.

Per la famiglia di Emma Marrone non sono stati giorni semplici. La scomparsa del padre della cantante ha segnato profondamente lei, la madre e il fratello Checco, che hanno deciso di vivere il lutto lontani dai riflettori e dai social. Oggi, però, Emma è tornata su Instagram per fare un augurio speciale a suo fratello nel giorno del compleanno che, probabilmente, sta vivendo con un animo ben diverso da quelli festeggiati fino allo scorso anno.

Il messaggio di Emma Marrone per il fratello

“Buon compleanno Checco mio. Sei una roccia. Sei più forte di quello che pensi. Ti meriti ogni bene. Per me sarai sempre il mio piccolo Topo Gigio. Ti amo”, ha scritto Emma a corredo di una foto che ritrae lei e il fratello da piccoli.

Come si evince dalle parole della cantante salentina, il dolore per la morte del padre Rosario ha devastato lei e il fratello Checco, legatissimi ai genitori e alle proprie radici.

Con il post Instagram, dunque, la Marrone ha voluto lanciare un messaggio di forza e coraggio a Francesco, invitandolo a reagire e a fare leva su quegli aspetti caratteriali che lo rendono un ragazzo in gamba e con una energia che lui – probabilmente – ogni tanto dimentica di avere.

Agli auguri di Emma per il fratello si sono aggiunti quelli dei fan della cantante e di tanti personaggi noti come Elena Santarelli e Arisa.

